España jugará dos veces en Atlanta y luego, a Guadalajara

España ya conoce las fechas, las sedes y los horarios de sus partidos en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente se medirán en el grupo H a las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Un grupo asequible en el que los españoles se jugarán, a priori, el liderato del grupo en la última jornada ante los charrúas, que tienen a Marcelo Bielsa al mando de su banquillo.

España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en la ciudad de Atlanta, en un partido que se jugará a las 12.00 del mediodía (18.00 horas española) con una temperatura que en junio ronda los 30 grados. Los de De la Fuente repetirán sede en el segundo encuentro seis días después, en el que se medirán el día 21 a Arabia Saudí, también a las 18.00 (hora española) en la capital del estado de Georgia. Y por último, la tercera jornada la disputarán cinco días más tarde, el 26 de junio ante Uruguay. Para ello cruzarán la frontera porque jugarán en Guadalajara, Jalisco, a las 02.00 de la madrugada hora española.

Los dos partidos en Atlanta se jugarán en el estadio Mercedes-Benz Stadium, donde juegan los Atlanta Falcons de la NFL ante 71.000 espectadores. El tercer choque, ante Uruguay, se jugará en el Estadio Chivas, de Guadalajara, en Jalisco, con capacidad para 48.000 espectadores. Un estadio de mal recuerdo para la Selección porque allí se produjo la derrota ante Brasil por 1-0 en el 1986, con el gol de Míchel que no se concedió y luego si se autorizó uno de Sócrates en fuera de juego. Las dos sedes distan 2366 kilómetros, una distancia que un vuelo recorre en cuatro horas.

Si España pasa como primera, su camino hasta la final de Nueva Jersey pasaría por jugar dos veces en Los Ángeles (en dieciseisavos y en cuartos), y otras dos en la de Dallas (en octavos y en la semifinal). Si es segunda de grupo tendría que jugar en Miami los dieciseisavos, regresaría a Atlanta para disputar los octavos, en Kansas jugaría los cuartos y en Miami libraría la semifinal antes de poder disputar la final el 19 de julio en el Nueva Jersey. También se ha confirmado la fecha y la hora del partido inaugural, que jugarán México, uno de los países anfitriones, y Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México a las 22:00 (hora española).