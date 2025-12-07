Hugo Duro neutraliza el gol en propia meta de Tárrega y rescata al Valencia en el 93 frente al Sevilla

El delantero valencianista Hugo Duro rescató un punto este domingo en Mestalla en el minuto 93 después de que el Sevilla se adelantara con un gol en propia puerta del defensa valencianista César Tárrega para lograr un empate con el que cierra una exigente semana de tres partidos, pero que no contenta demasiado a ambos equipos.

Pese a llegar bajo mínimos, el Sevilla salió con fuerza a Mestalla con una primera ocasión a los tres minutos de juego. Sow puso un centro para Peque, que se elevó en el punto de penalti para cabecear el balón y mandarlo ajustado al poste, pero Agirrezabala se estiró para rechazar el peligro.

El Valencia trataba de crear superioridad por la banda derecha de un enérgico Luis Rioja, que cambió el sentido del juego y puso un gran balón para Danjuma, pero el chut del neerlandés, que volvía a la titularidad, se estrelló contra la línea defensiva de cinco de los de Matías Almeyda.

Sin embargo, el Sevilla dominaba más apoyado por su centro del campo con Agoumé, Mendy y Sow. Aunque no tenía el control del balón, el Valencia no sufría. La posesión del equipo rojiblanco era estéril, mientras que la posesión de los valencianistas solía acabar con presencia en el área de Odysseas, pero sin ningún chut.

Lo que mejor le funcionó a los sevillistas fue el balón largo para salir al contraataque con Akor, que se marchó solo en carrera antes de llegar a los veinte minutos de juego, pero Tárrega recuperó su posición e incordió el disparo del delantero nigeriano, que se marchó alto.

En un contraataque del Valencia, Hugo Duro se quejó de un codazo de Carmona dentro del área que le hizo sangrar, pero el golpe no tuvo ninguna consecuencia. En ese momento en el que el delantero valencianista estaba tumbado sobre el área, también fue atendido Odysseas por molestias.

Con el paso de los minutos, la peligrosidad del Sevilla aumentaba con constantes llegadas por la banda derecha. Los visitantes decidieron volcar su ataque en Carmona, pero el balón se perdía antes de llegar al área.

El delantero del Valencia, Hugo Duro, y el defensa del Sevilla César Azpilicueta. / Kai Forsterling / EFE

Hubo momentos en los que el Valencia acumulaba más posesión, pero no sabía qué hacer con ella. Estaban perdidos y cansados al jugar su tercer partido en una semana. En la última jugada, Hugo Duro tuvo una oportunidad que remató defectuosamente.

Tras el descanso, la dinámica siguió igual. El Valencia iba camino de la hora de juego sin ningún remate a puerta, y el primero fue en propia meta. En un intento de despejar un centro de Oso, Tárrega introdujo el balón en su portería para adelantar al Sevilla (m.58).

El escenario se complicaba para el Valencia y para intentar cambiarlo entraron Lucas Beltrán, Ugrinic y Diego López. A los pocos minutos también Ramazani. El Sevilla comenzó a jugar otro partido, ralentizando el juego, marcando con agresividad, desquiciando a los valencianistas.

Los visitantes cedieron la pelota a los locales, que mejoraron con los cambios, sobre todo con la chispa de Ramazani y el trabajo incansable de Lucas Beltrán. Un chut del argentino desde la frontal se marchó ligeramente desviado y el belga provocó una falta peligrosa a escasos centímetros del área que Pepelu no logró convertir.

En el minuto 83 llegó el primer remate a puerta de los valencianistas con un tímido cabezazo de Beltrán directo a las manos de Odysseas. El argentino tuvo otra muy clara para empatar pero trató de rematar con la izquierda y se le fue fuera. En el tiempo añadido también lo intentó Ramazani, pero su disparo salió flojo y lo atrapó Odysseas.

El Valencia estaba volcado en el área sevillista y allí apareció Hugo Duro para convertir de primeras un buen pase de Ugrinic y rescatar un punto para los locales, que alargan así su racha de cuatro partidos sin perder, aunque no logran alejarse del descenso en exceso.