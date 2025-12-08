Diego Forlán: "Entiendo a Araújo, las lesiones y la carga de partidos afectan en lo mental y emocional"

Hace seis años que Diego Forlán (Montevideo, 1979) decidió retirarse a los 40. Hace 13 que ya no juega en LaLiga, tras finalizar sus años dorados en el Atlético y en el Villarreal. Pero en el fondo, parece que el internacional uruguayo nunca se hubiera ido. Su placa en el Paseo de Leyendas del Metropolitano es una de las más veneradas, porque el 'colchonero' cree que el charrúa cambió la historia moderna del club con la Europa League 2010 que se metió en el bolsillo con sus goles. Justo un año antes de la llegada de Simeone.

Con la escafandra del 'submarino amarillo' ganó su primera Bota de Oro, a la que añadiría la que obtuvo de rojiblanco. Ha metido goles de todos los colores, como siguen haciéndolo los que escogen su personaje en el EA SPORTS FC 26, el videojuego que le traerá de vuelta a Madrid este martes, 9 de diciembre, en los cines Callao City Lights (18:00). Formará, junto a Marcelo, Casillas, Guti y Capdevila el LaLiga Classic Team, que se enfrentará, en un evento que mezcla el mundo real y digital, a un equipo de 'streamers'.

Forlán habla con SPORT mientras llena la maleta de abrigo después de estar en el sorteo del Mundial 2026, donde Uruguay, su selección, a la que hizo soñar en Sudáfrica 2010, se enfrentará a España, la reina de aquella cita inolvidable. El exjugador de fútbol, ahora avezado tenista máster, repasa el descanso que ha pedido Ronald Araújo, el debate de Fede Valverde con Xabi Alonso o los cantos de sirena que verano le llegaban de Barcelona para que vistiera de azulgrana.

P. La agenda de Diego Forlán está casi más repleta ahora que cuando era jugador...

R. Justo ahora estoy en Washington. Vine para el sorteo del Mundial 2026. Después iré a Madrid para el evento LaLiga FC 26 Community Challenge. Y ya luego tocan las fiestas, que trato de disfrutar en Uruguay, aprovechando que en el hemisferio sur es verano. Es lo malo cuando me toca venir del calor al frío: que la maleta se me llena de abrigo.

P. No se deje la bufanda en Washington, desde luego. ¿Está preparado para el LaLiga FC 26 Community Challenge? ¿Confía en sus compañeros de equipo? Marcelo, Casillas, Capdevila, Guti... Contra creadores de contenido como DjMariiO o Spursito.

R. Estamos preparados, claro que sí. Con muchas ganas y entusiasmo. Obviamente, disfrutar con viejos compañeros y rivales supone un lindo momento. Tenemos nivel de sobra. No sé cómo estamos en los videojuegos, pero en lo real, que es la otra parte del desafío, ¡estamos bien!

P. ¿Le gustaban los videojuegos de pequeño?

R. De chico sí, jugaba bastante. No era ningún fenómeno, pero se me daban bastante bien. Cuando fui creciendo, obviamente seguía con los títulos de fútbol entre manos, pero hubo un momento en el que me aficioné mucho a los de golf (uno de los deportes que ahora practica). Hay que decir que los juegos como el EA Sports FC 26 son cada vez más realistas. A medida que va pasando el tiempo, las similitudes son mayores.

P. ¿Cómo le hace sentir que chicos que quizá no le han visto jugar o tienen un recuerdo lejano de usted le sigan escogiendo en el EA Sports FC 26?

R. Los videojuegos aumentaron nuestra longevidad. Todavía hoy, en cualquier parte del mundo, los chicos te reconocen, incluso aunque no te hayan visto mucho jugar al fútbol. Hay espacio para todo. En mis tiempos del 'baby fútbol' íbamos los unos a las casas de los otros y disfrutábamos echando partidas. Al final, te hacen sentir parte de tu equipo y te ponen en la piel de tus jugadores favoritos. Es importante tener en cuenta que todos los niños hagan deporte, porque beneficia su salud, pero también que saquen lo mejor de la realidad tecnológica en la que viven.

Edson Cavani y Diego Forlán celebran un gol con la selección de Uruguay. / ROBERT GHEMENT / EFE

P. Los videojuegos permiten a uno hasta ganar un Mundial desde casa. ¿Qué le parece el formato del de 2026, en cuyo sorteo estuvo presente?

R. Beneficia mucho a países que no clasificaban: varios debutarán en un Mundial por primera vez en su historia. Pero, por ejemplo, en nuestra eliminatoria, la Sudamericana, somos nueve países para seis lugares y medio (la repesca que juega Bolivia): la competitividad no es la misma. Con todo, Perú y Chile, que son muy buenas selecciones, no clasificaron. A mí me tocó quedar afuera en 2006. Va a haber más partidos, algunos más sencillos que otros, pero hoy el fútbol es tan parejo que entre el mejor y el peor hay un gol de diferencia. A un partido único tienes que tener mucho cuidado.

P. El grupo H a usted le toca muy de cerca, con Uruguay, España, Arabia Saudí y Cabo Verde. ¿Cómo ve a la 'Celeste' de Marcelo Bielsa, a priori, la gran rival de los de Luis de la Fuente?

R. Nosotros siempre somos competitivos. Obviamente, los últimos partidos que hemos jugado no han sido los mejores, sin lugar a dudas. Hay que levantar un poquito el nivel, pero respecto a la capacidad de los jugadores no tengo ninguna duda. La verdad es que haber perdido con Estados Unidos 5-1 (el 19 de noviembre) no es algo a lo que Uruguay esté acostumbrado. Sobre todo, por recibir esa cantidad de goles. Hemos jugado contra grandes selecciones y no nos había pasado. Será un tirón de orejas que esperemos sirva como lección. No deja de ser un amistoso, por más que no nos guste perder de esa manera, aunque es importante aprovechar este tropiezo para ordenarse, mejorar y competir contra España y el resto de selecciones.

P. ¿Ve a la selección española como favorita?

R. España, sin lugar a duda que sí. También Alemania, Argentina, Francia o Brasil. Las selecciones que siempre van a estar ahí peleando. Estados Unidos, México siendo locales son peligrosas, por más que en el caso de México me cuesta más verla porque la verdad que futbolísticamente no está demostrando mucho. Pero igual no deja de ser local. Eso le puede dar un aliciente importante. Pero después las selecciones que siempre están ahí. En una cita así, todos los gigantes compiten.

P. Uno de los temas de debate, tanto del Mundial como de otros torneos que se han implantado, como el Mundial de Clubes, es la carga de partidos. ¿Se juega demasiado?

R. Hay muchos partidos, sí. Aunque a mí, sobre todo en la etapa del Manchester United, me tocó jugar bastantes seguidos y lo disfrutaba. Aquí hay dos claves: hacer una buena pretemporada y tener un descanso, mínimo, de 20 días. Aunque lo ideal sería un mes. Pero entre Champions, competiciones internacionales o Mundial de Clubes no hay buen descanso ni buena pretemporada. Si eso se diera, 50 o 60 partidos serían más llevaderos. Los equipos grandes deben tener plantillas amplias. Y para cualquier futbolista, jugar siempre es mucho mejor que entrenar.

P. ¿Usted era capaz de desconectar del fútbol?

R. Sí, desconectaba en vacaciones. Disfrutaba de Uruguay, del calor, de la familia. Aunque veía fútbol argentino, brasileño y uruguayo, porque me gustaba. Pero mi cabeza descansaba porque no estaba pendiente del fútbol europeo, que era donde yo estaba. Descansaba a mi manera, pero descansaba.

P. ¿Cómo valora que un compatriota suyo como Ronald Araujo, haya decidido parar con el Barça?

R. Bueno, en el caso de Araujo, hay que estar en su situación y saber bien los detalles del porqué, pero es un jugador que ha tenido muchas lesiones a lo largo de estos últimos años, entonces todo pasa un poco por ahí. Lo físico y lo mental se resiente, terminando por repercutir en lo físico. Habría que saber bien cuáles son las razones, pero todo viene de la carga de partidos, y en este caso la cantidad de lesiones que ha tenido en los últimos años, que aparte no fueron pequeñas, sino que resultaron importantes. Es entendible.

Ronald Araújo, contra Fede Valverde, en un clásico de la Copa del Rey de 2023. / JORDI COTRINA

P. No es fácil la exigente línea defensiva que propone Flick en cada partido. Un hombre como usted, que se movía tan bien en el fuera de juego, ¿habría sido una gran amenaza para este Barça actual?

R. El gol de Baena en el partido del otro día fue producto de eso. A mí, una línea adelantada así, es lo mejor que me podía pasar, pero bueno, esa táctica también hace que el equipo rival esté más volcado ofensivamente, lo que aumentaría la preocupación de mis compañeros en la defensa, a costa de ponérmelo más sencillo a mí. Pero este Barça tiene buen pie y un gran equipo. Además, el hecho de haber vuelto al Camp Nou, es decir, regresar a casa, les ha renovado el espíritu. Es muy lindo verlos jugar siempre.

P. Ya que menciona el Camp Nou, ¿hubo alguna posibilidad de verle a usted de local en este campo?

R. El Barça barajó esa posibilidad, sí. Cuando estaba en el Villarreal hubo contactos y propuestas que no se concretaron. Pero en aquellos tiempos siempre existió el interés del Barça para que pudiera jugar con ellos.

P. Más difícil habría sido verle a usted de blanco, declarado 'colchonero', a diferencia de lo que sucede con otro uruguayo como Fede Valverde. ¿Cómo lo ve en una temporada nada fácil para él?

R. Lo veo bien, es un jugador polifuncional, que, obviamente, siempre rinde a un gran nivel, sin lugar a dudas. Su puesto es el de cada uno, por más que pueda ejercer en diferentes posiciones y ayudar al equipo. Pero siempre cumple. Obviamente que a medida que van pasando los años los futbolistas crecen y maduran. Esto implica críticas por determinadas situaciones que se dan. Pero considero que tiene un grandísimo nivel, un jugador que quiere mucho al club y al que los aficionados quieren. Nunca ha dejado de evolucionar.

P. ¿Cree que el Real Madrid será, precisamente, capaz de salir adelante con Xabi Alonso? Ahora mismo está al límite y al borde del precipcio.

R. No debe ser nada sencillo gestionar el vestuario del Real Madrid, donde están los mejores jugadores del mundo. Cada uno tiene sus cosas, pero ahí están, vienen de lograr una victoria contundente contra el Athletic. Con todos los problemas y rumores, Xabi Alonso ha demostrado que es un técnico capaz. A mí me ha tocado entrenar, aunque poco (dirigió a Peñarol y Atenas en Uruguay). Manejar un vestuario y la historia de un club así no es fácil. Sin embargo, él tiene la inteligencia y capacidad para amoldarse al Real Madrid, porque jugó allí y conoce todo lo que es necesario. Salió campeón de blanco y sabe, por tanto, cómo sacar lo mejor de sus jugadores. A veces el entrenador intenta ir por encima de los futbolistas y ahí es donde termina fracasando, que es lo que pasa muchas veces con entrenadores que no entienden esta situación.

Diego Forlán y Manuel Pellegrini, en la previa a vuelta de la semifinal de Champions del Villarreal contra el Arsenal. / DANIEL HAMBURY / EFE

P. Ahora que tanto se habla de la rivalidad LaLiga - Premier... Usted hizo el camino contrario al que se entiende como pautado en la época actual. Del Manchester United al Villarreal en 2005.

R. Estaba feliz en el Manchester United. Era uno de los mejores clubes del mundo en ese momento, con Ferguson y una notable nómina de compañeros. Tuve la oportunidad de salir campeón de la FA Cup, la Premier, la Community Shield... Pero llegó un momento en el que decidí que quería tener más minutos. La idea de ir a LaLiga siempre me gustó mucho. Apareció el Villarreal y me encantó la idea, sabiendo que el Villarreal no era el de hoy en día. El proyecto me convenció, sobre todo por quienes estaban detrás, como Manuel Pellegrini, y jugadores que luego se sumaron para unos años increíbles. Fue una muy buena decisión.

P. Usted siempre ha reivindicado el papel de un entrenador que tampoco lo tuvo fácil en el Real Madrid, como Manuel Pellegrini, y que sigue siendo otra leyenda viva de LaLiga, ahora con el Betis. Bajo su tutela llegaron con el Villarreal a una semifinal de Champions.

R. La verdad es que es increíble. Imagínate, ganar ahora el derbi al Sevilla, con todo lo que le ha costado llegar al Betis hasta ahí. Cuando yo estaba en LaLiga era difícil pensar que los verdiblancos iban a vencer en el Sánchez-Pizjuán con autoridad. Pero lo de Pellegrini va más allá de lo del Betis, efectivamente logró algo increíble con el Villarreal en el que estuve, pero también con el Málaga y obviamente con el Madrid. Hizo un 'campañón', con casi 100 puntos, pero claro, enfrente tenía a uno de los mejores 'Barças' de la historia

P. Aunque si hay una generación que logra cambiar la historia moderna de un club esa es la suya con el Atlético, al que llega en 2007 y del que se va en 2011 con títulos, goles y el aprecio que todavía le guardan.

R. Cambiamos la historia con mucho sacrificio y mucha lucha. No fue nada fácil ese puntapié inicial, veníamos de muchos años donde todo era negativo. Las cosas no salían, llegaban muchos jugadores que se iban y volvían. La verdad es que logramos armar un grupo muy bueno, donde nos fuimos acomodando en puestos de Champions. Y, sobre todo, ganamos esa Europa League de 2010 ante el Fulham que cambió la mentalidad. Fue el inicio de un cambio abismal. Hoy llegas al Metropolitano y, por más que el Calderón fuese espectacular, el actual estadio da lustre a la institución. Demuestra todo lo que ha sido capaz de generar nivel europeo y mundial. Es lo bueno: el crecimiento se ha ido dando simultáneamente en lo deportivo e institucional.

Diego Forlán, con la Europa League que logró para el Atlético. / KAY NIETFELD / EFE

P. Sigue siendo un hincha más del Atlético.

R. Sí, ahora voy Madrid y siempre que visito la ciudad me doy cuenta del cariño que me tiene la gente del Atlético. Me tienen un aprecio bárbaro y eso siempre se disfruta. Lo de aquella Europa League fue una catarsis, por lo difícil que era ese momento, tras lo que había padecido el club. Esa temporada, 2009/2010, no pudimos ganar la final de Copa ante el Sevilla en el Camp Nou, pero solo unos días después nos coronamos en Hamburgo. Después le ganamos la Supercopa de Europa al Inter de Milán, que venía de ganarlo todo. Resultó un curso espectacular.

P. ¿Ve a los rojiblancos con posibilidades de luchar por la Champions?

R. Con la Champions hay que esperar siempre a los cruces. A los equipos tradicionales, como en el Mundial, hay que tenerlos siempre en cuenta. Pero a partir de las eliminatorias comienza un torneo totalmente diferente. El Atlético siempre es un equipo aguerrido. A medida que va pasando el tiempo uno exige más, porque el club así lo demuestra y lo pide, tanto por el nivel de plantilla como por la calidad del cuerpo técnico. Entonces, uno siempre espera que el club pelee por los puestos de arriba, sea en Liga, en Copa o en Champions; para que llegue lo más adelante posible. ¿Te toca perder? Pues vale, pero por lo menos saber que el Atlético está ahí.

Diego Forlán, en el sorteo de los grupos del Mundial 2026 que dejó un España - Uruguay. / WILL OLIVER / EFE

P. No coincidió por un año con Simeone. ¿Qué será más traumática, la salida del 'Cholo' del Atlético o la de Ferguson del Manchester United, donde estuvo varias temporadas a sus órdenes?

P. Es difícil de entender. Al Manchester United le ha costado recobrar el aura perdida. Por más que haya salido campeón de la Premier, nunca ha vuelto a competir en Champions. Es una lástima, pero así lo estoy viviendo con mis hijos. Se pasan el día hablando del Chelsea o del Manchester City, cuando yo les digo: 'Escuchen, que el más grande es el Manchester United'. Mis hijos lo saben, porque yo jugué ahí, pero sus compañeros no. Es una lástima.

P. ¿Y a usted no le vamos a volver a ver en los banquillos?

R. Yo ahora soy dueño de un equipo que está en la tercera división de Uruguay, el Durazno FC. Y esa es mi idea, seguir desarrollando el club, sobre todo desde la base. Aunque no estoy en los banquillos sentado, me encuentro en la gerencia y el funcionamiento del club, con el objetivo de ir formando futbolistas para competir en primera y, obviamente, a nivel internacional.

P. De donde no sale últimamente es de otras pistas. Qué tenista se perdió el mundo por tener a un delantero de más de 300 goles...

R. (Ríe) Me gusta mucho y juego bastante. El otro día tuve la oportunidad de salir campeón por primera vez en un torneo internacional, en un ITF World Tennis Tour Masters 400 en Uruguay. Así que nada, poco a poco me voy agarrando a más experiencias. Hay alguna que otra cara conocida también en el circuito. La verdad es que lo disfruto mucho y es un lindo pasatiempo.