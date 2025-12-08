El Espanyol se repone del ridículo copero ante el Rayo

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez hace muchísimas cosas bien. Sin embargo, en Cornellà-El Prat, el fortín del Espanyol, hizo muy pocas de ellas, por no decir ninguna. El cuadro perico saltó al césped con energía y enrabietado, con la intención de enmendar en liga el ridículo copero que protagonizó en tierras baleares entre semana. Un objetivo que se cumplió gracias a un gol de penalti de Roberto Fernández, y a varios errores gravísimos del cuadro vallecano.

El dominio perico dio sus frutos en el minuto 37, gracias a la insistencia de uno de sus mejores hombres: Tyrhys Dolan. El de Mánchester fue un ciclón que desquició a la zaga rayista. Primero, provocando un penalti de Chavarría para el 1-0 de Roberto Fernández, un contacto no muy fuerte pero que Sánchez Martínez no dudó en castigar con la pena máxima. Después, forzando una amarilla a Mendy que condicionó a la defensa visitante antes del descanso.