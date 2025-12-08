Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Espanyol se repone del ridículo copero ante el Rayo

Roberto Fernández, de penalti, sella la victoria de los de Manolo González

Àlex Calaff

Barcelona

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez hace muchísimas cosas bien. Sin embargo, en Cornellà-El Prat, el fortín del Espanyol, hizo muy pocas de ellas, por no decir ninguna. El cuadro perico saltó al césped con energía y enrabietado, con la intención de enmendar en liga el ridículo copero que protagonizó en tierras baleares entre semana. Un objetivo que se cumplió gracias a un gol de penalti de Roberto Fernández, y a varios errores gravísimos del cuadro vallecano.

El dominio perico dio sus frutos en el minuto 37, gracias a la insistencia de uno de sus mejores hombres: Tyrhys Dolan. El de Mánchester fue un ciclón que desquició a la zaga rayista. Primero, provocando un penalti de Chavarría para el 1-0 de Roberto Fernández, un contacto no muy fuerte pero que Sánchez Martínez no dudó en castigar con la pena máxima. Después, forzando una amarilla a Mendy que condicionó a la defensa visitante antes del descanso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents