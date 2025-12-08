Fútbol | 1ª División
El Girona se deshace en Elche en una semana para olvidar
El cuadro catalán no tiene opciones en su visita al Martínez Valero
Marc Gázquez
Ni Copa del Rey, ni Liga. Después de la derrota entre semana en el torneo copero, el Girona volvió a caer en la competición liguera y continuará una semana más en posiciones de descenso. Los de Míchel se vieron superados completamente por el Elche, que encontró un aliado en un errático Gazzaniga bajo palos.
En los minutos finales de la primera mitad, Germán Valera encontró un resquicio tras una excelente pared y adelantó a los suyos con un preciso disparo por el primer palo (1-0).
De regreso, no pudieron empezar peor las cosas para el Girona. Tras una pérdida en el centro del campo, el Elche inició una rápida transición que finalizó con un centro de Rafa Mir que se introdujo Gazzaniga en su propia portería (2-0). Pudo hacer mucho más el guardameta argentino que pocos minutos después volvió a ser protagonista con una enorme pifia que aprovechó otra vez Rafa Mir para sentenciar a placer el encuentro (3-0).
