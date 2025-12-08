El gol de Hugo Duro no tapa las vergüenzas y carencias en el Valencia

Sobre la bocina, igual que en la Copa frente al Cartagena, el Valencia CF salvó ligeramente los muebles. Después de una tarde gris, en la que el Sevilla, con quizá menos mimbres que los de Carlos Corberán, había manejado mejor los tiempos y los méritos.

Hugo Duro conectó con la zurda un centro de Filip Ugrinic y empató a un gol. Antes, en el minuto 58, César Tárrega había adelantado al conjunto visitante. Los blanquinegros continúan sin perder, pero las sensaciones siguen siendo inquietantes. A punto por jornada, lo que es seguro es que un regreso a Europa seis años después se antoja una misión imposible. Mestalla, desquiciada, pasó de los silbidos a la euforia en una segunda mitad surrealista.

En el minuto 58 llegó el merecido 0-1 para el Sevilla. El primer remate a puerta del equipo fue... en propia puerta y acabó en gol. César Tárrega, en el intento de despejar el centro por la izquierda del lateral Oso —canterano del Sevilla Atlético—, mandó la pelota dentro de las redes de Julen.

Al filo del minuto 90, Beltrán volvió a pecar del mal que le persigue desde el verano: la pólvora mojada. Diego López lo vio perfectamente solo cerca de Odysseas. Recibió el pase y remató con la zurda. Una pifia. En el 92, por primera vez el guardameta sevillista se lanzó al suelo para atajar un chut de Ramazani. Poco después, en el minuto 93, el delantero Hugo Duro acertó a remachar un servicio desde la banda izquierda de Ugrinic (1-1).