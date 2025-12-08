Luces y sombras para los equipos coruñeses

La vida sigue igual para los conjuntos de A Coruña en Tercera RFEF. El Montañeros continúa de dulce y da otro paso adelante al imponerse al Estradense por la mínima (0-1), para cerrar la jornada a un punto de la zona de play off. El Atlético Arteixo llega a los 17 puntos y escala en la tabla para meterse en la zona tranquila tras derrotar al Barco (0-3) y el Silva continúa hundido en la última plaza después de caer ante el Alondras (0-3).