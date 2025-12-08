Williot lidera una victoria histórica del Celta en Madrid

El Celta consumó un histórico triunfo en el Estadio Santiago Bernábeu ante un Real Madrid en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García y que acabó con nueve jugadores por roja directa a Álvaro Carreras.

El Celta logró su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu. Swedberg le puso la firma a los goles, con un gran remate de tacón a los 53 minutos, y culminando una jugada de equipo liderada por Iago Aspas en el minuto 93. De esta forma, el conjunto olívico encadena su cuarta victoria consecutiva lejos de Balaídos en liga, mientras que el Real Madrid perdió su firmeza de local, tras haber ganado todo lo jugado este curso en LaLiga y la Liga de Campeones, y queda a cuatro puntos del Barcelona.