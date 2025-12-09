A Coruña, diana mundial: «Somos de lo ‘mejorcito’»

Las dianas de A Coruña todavía tiemblan después de la intensidad de este fin de semana. Y es que ExpoCoruña acogió el Campeonato Mundial de dardos electrónicos, donde casi 4.500 participantes lucharon por alzarse con la mayor corona internacional. «Aumentamos la participación en 400 o 500 jugadores con respecto al año pasado, ha sido todo un éxito», valora Ángel Cabana, director de Viajes Sant Yago, uno de los gestores de la cita. Se compitió en dos modalidades: 501 y cricket.

En un evento dividido en cuatro jornadas, el viernes se celebró la prueba individual, el sábado la de parejas y el domingo, la de equipos. Ayer lunes se puso punto y final a la competición con la disputa del Campeonato de España, en el que estuvieron las figuras nacionales más destacadas.

«Los jugadores estuvieron tres meses preparándose para participar aquí. Disputan torneos a lo largo del mundo, en Las Vegas, Seúl, Macao... En muchas partes del mundo. Lo que pasa es que a esas competiciones no van todos los países, a esta sí, porque es obligatorio que cada país mande representantes», señala Ángel. En total, la organización estima que acudió gente de hasta 28 nacionalidades, desde naciones europeas como Portugal, Bélgica o Suiza, hasta territorios más lejanos como Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá o México.

Entre las principales potencias, España está a la vanguardia. «Aquí tenemos un nivel altísimo, estamos entre lo mejorcito del mundo», apunta el organizador. Prueba de ello es que l gran nombre del fin de semana fue José Justicia, de Alicante, que se proclamó campeón del mundo en categoría máster (la más elevada y prestigiosa) tanto en el certamen individual como en el de parejas.

Más allá del poso deportivo, un evento de este calibre tiene un impacto positivo en la economía general de la ciudad. «La gente que viene se gasta una media de 120 euros al día entre alojamiento, comidas y ocio», indica Cabana, que, además, hace hincapié en el componente social del deporte: «Los jugadores nunca viajan solos, pueden haber venido en torno a 3.000 acompañantes». Nadie se pierde la cita. «A todo el mundo le gusta A Coruña, todos quieren probar el pulpo», bromea Ángel.