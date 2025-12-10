El hombre que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: "Quedarse en el sofá es muy monótono"

El Maratón de Valencia deja cada año grandes historias de superación, con su capacidad de unir a decenas de miles de personas de toda condición, edad, género y nacionalidad a través del deporte.

Entre los pequeños grandes triunfos de la jornada del pasado domingo figura el protagonizado por Vicent Úbeda Valls, que ha conseguido la proeza de batir el récord de España de maratón en mayores de 70 años.

Ataviado con la característica indumentaria de franjas negras y amarillas del Club Esportiu Vespa de Novetlè, Úbeda es un habitual de las carreras urbanas y populares. El domingo acabó los más de 42 kilómetros de recorrido del maratón con un tiempo de 3 horas y 33 segundos. El corredor federado, que cumplió 70 años en julio, ni siquiera se había marcado el objetivo de pulverizar el récord por edad. De hecho, tenía otra meta en mente (que prefiere no desvelar) y que mantiene intacta para próximas citas. Fue su amigo Recaredó Agulló, una auténtica enciclopedia andante del atletismo, quien le informó de que acababa de inscribir su nombre en una privilegiada lista a la que solo se tiene acceso con mucho esfuerzo: había superado la mejor marca de España en mayores de 70 años por una distancia de 10 minutos, que se dice pronto.

Vicent Úbeda (a la derecha del todo), con Recaredó Agulló y su hijo Álvaro. / Levante-EMV

"Fue un momento de mucha euforia. Aunque personalmente buscaba otro récord, he disfrutado más que nunca en esta maratón", explica Úbeda a este diario tras haber reposado y reflexionado sobre su éxito. Miembro del Club Vespa, que antes de jubilarse trabajó en tareas de limpieza y mantenimiento en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, se crió en el seno de una familia humilde dedicada a la agricultura. Aunque siempre le había gustado correr, no se puso en serio con el 'running' hasta los 56 años. Desde entonces, nada le ha detenido. "Cuando trabajaba en el campo con mi padre, no tenía tiempo. Pero soy muy competitivo, me gusta ganar y me motiva hacerlo", indica.

Vicent Úbeda comenzó su experiencia deportiva de manera independiente, pero en su preparación han sido fundamentales sus experimentados compañeros de fatigas del club de Novetlè. "Raúl Vila y Marc Antoni Seguí tienen 20 o 30 años menos que yo y me preparo muy bien con ellos, me acoplo, me fijo en sus piernas...", ahonda Úbeda.

Úbeda, con los compañeros de equipo que le han acompañado en la preparación. / Levante-EMV

La constancia es otro de sus secretos. Su rutina consiste en correr casi todos los días, excepto los sábados y domingos, jornadas en las que, sin llegar a descansar del todo, prefiere salir a caminar con su mujer.

"Corriendo me siento muy grande"

Para Vicent Úbeda, correr significa "una satisfacción inmensa". "Te sientes muy grande y con ganas de hacer más cosas. Es algo que necesito. ¿Si no, qué haces en casa sentado todo el día? Tienes más actividad, más movilidad y más sensibilidad en todo. Estar en el sofá es más cómodo, pero muy monótono", sostiene. Vicent, un ejemplo de hábitos saludables, recomienda encarecidamente a todas las personas de su edad que hagan deporte. "Si no pueden correr, que caminen o troten, la cuestión es hacer ejercicio. Yo tengo un poco de artrosis en la rodilla, pero el dolor no te lo sirven en bandeja de plata, tienes que currártelo", apunta.

Úbeda se muestra "muy contento" con el récord y tiene palabras de especial agradecimiento para Recaredó Agulló, un apasionado del atletismo que le ha animado mucho en su trayectoria. "Siempre ha estado pendiente de mí. Me ha seguido mucho en todo mi proceso, ha visto que tenía calidad para hacer cosas que no suelen hacer corredores tan mayores, y ha sido un trampolín para mucha gente. Es una gran persona", recalca.