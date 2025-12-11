Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Athletic de Bilbao resiste el empuje del PSG

Unai Simón frenó al actual campeón de Europa

efe

Bilbao

El Athletic y el PSG empataron sin goles en San Mamés en un partido en el que Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo. El portero internacional se ha lucido primero con dos extraordinarias paradas en dos remates a bocajarro de Mayulu (m.44 y m.49) y Zaire-Emery (m.53) rebajando la enorme presión de un PSG arrollador tras el descanso.

