El Deportivo, un ‘matafiliales’ en Segunda: no pierde contra uno desde hace 35 años

Para un club acostumbrado, por historia y palmarés, a codearse con grandes equipos de Primera nunca es un trago sencillo medirse contra los filiales de equipos a los que, no hace tanto tiempo, desafiaba de tú a tú. El Deportivo ha tenido que quitarse los anillos en los últimos años para batirse en el barro, en Primera RFEF, con varios de esos filiales de equipos de la máxima categoría. Este sábado (21.00 horas), recibe en Riazor a la Real Sociedad B con la intención de recuperar la senda triunfal. Lo hace, además, con la solvencia de ser un particular matafiliales en Segunda desde hace 35 años. Ningún filial ha sido capaz de llevarse los tres puntos contra el Dépor en la categoría de plata desde que lo hiciera el Bilbao Athletic en 1990. Sus vecinos guipuzcoanos amenazan con romper una racha con precedentes escasos, pero exigentes.

Solo Sergio Escudero y Ximo Navarro habían nacido la última vez que el Dépor cayó derrotado contra un filial en Segunda. Aquel equipo con Fran, José Ramón o Martín Lasarte en el campo cedió (3-1) en su visita al Bilbao Athletic, que entonces entrenaba Iñaki Sáez. Era apenas la cuarta jornada de la temporada 1990-91. Desde entonces, ningún otro filial le ha dejado con las manos vacías en Segunda. Venció a los bilbaínos en la segunda vuelta de aquella liga (2-1) con goles de Uralde y Joaquín Villa antes de celebrar el ansiado regreso a Primera, donde se instaló durante dos décadas para vivir sus años dorados.

Desde el descenso de 2011, el Deportivo ha militado en seis en temporadas en Segunda. Sus duelos contra filiales, escasos, lo ha saldado con buena nota. El Deportivo de José Luis Oltra se midió en el curso 2011-12 al Barça B en el que militaban Rafinha, Bartra, Sergi Roberto, Deulofeu o Isaac Cuenca. Se llevó los tres puntos del Mini Estadi (2-3) y en Riazor (2-1) camino de su regreso por la vía rápida a la máxima categoría. Dos años después, con Fernando Vázquez al mando, ganó en la Ciudad Condal (0-1) y empató (0-0) en casa. Ese mismo curso, 2013-14, también se midió al Real Madrid Castilla. Venció 2-0 en Riazor, el día en el que Marchena marcó un golazo de chilena, y repitió, 0-2, en el Alfredo Di Stefano.

Los filiales a los que se enfrentó el Deportivo en Primera RFEF

Sin duelos contra filiales en la última etapa en Segunda, entre 2018 y 2020, el Deportivo volvió a medirse a filiales en su tortuoso periplo por Segunda B y Primera RFEF. Cayó (1-2) en duelo contra el Celta B en Riazor. Tras cuatro años midiéndose al filial celeste, cosechó un balance de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Fuera del conjunto vigués, solo el Real Madrid Castilla, en el curso 2022-23, fue capaz de derrotarle en la categoría de bronce. Ganó 1-0 en el segundo partido de Óscar Cano en el banquillo del Dépor. En la segunda vuelta, se llevó un empate de Riazor (1-1).

Otros equipos lograron firmar las tablas, pero no llevarse los tres puntos. En la 2021-22, el Dépor firmó dos empates contra el Bilbao Athletic y dos triunfos solventes ante el Valladolid Promesas. En la 2023-24 se repartió los puntos con Osasuna Promesas en Riazor y con la Real Sociedad B, su próximo rival, en Zubieta. Este último se produjo con el ascenso ya en el bolsillo. A ambos les ganó en el otro duelo del curso. El Barça B, su gran rival por el liderato del grupo, sucumbió por partida doble: 1-2 en Barcelona con el agónico gol de Davo y 1-0 en Riazor con el tanto de falta directa de Lucas Pérez que desató la fiesta en toda la ciudad.