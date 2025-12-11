Estrella Galicia 0,0 cierra 2025 con un brindis por el pleno de títulos de sus pilotos en MotoGP y Fórmula1: «Brindemos por todos ellos»

Estrella Galicia 0,0, celebra estos días lo que califica de "hito sin precedentes" como primer patrocinador español de la historia que conquista simultáneamente los títulos mundiales de MotoGP en todas las categorías (Moto2, Moto3 y MotoGP) y el de Constructores con Ducati; así como piloto y constructores en Fórmula 1, las dos competiciones "más importantes y exigentes" --destaca la compañía-- del mundo del motor. La marca Estrella Galicia 0,0 destaca que este éxito corona el proyecto diferencial de la compañía coruñesa.

Oro en MotoGP

El mundial de motociclismo, el primero en cerrarse --el pasado 16 de noviembre en Valencia-- dejó la imagen de tres embajadores de Estrella Galicia 0,0 en lo más alto de las tres categorías: José Antonio Rueda en Moto3, Diogo Moreira en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP. Tres campeones a los que Estrella Galicia 0,0 acompaña desde hace más de una década y que representan como pocos el espíritu de la compañía gallega: inconformista, diferencial y comprometido.

José Antonio Rueda en Moto3, Diogo Moreira en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP, campeones del mundo con el patrocinio de Estrella Galicia 0,0. / Estrella Galicia

"Si Rueda y Moreira se iniciaron en el motociclismo de velocidad de la mano del proyecto de desarrollo de pilotos de Estrella Galicia 0,0, y Monlau y han crecido al calor de la compañía, Marc además encarna especialmente la filosofía de superación y de lealtad de la empresa familiar centenaria gallega, que desde 2011 está a su lado en los éxitos y, como el mismo piloto recordó recientemente, sobre todo en los momentos más duros", subraya Estrella Galicia 0,0 en un comunicado en el que añade que, para sumar un récord más, Márquez ha compartido en 2025 podio en la categoría reina con su hermano Alex, también embajador de Estrella Galicia 0,0 y que ha firmado la mejor temporada de su trayectoria al ganar "de forma brillante" el subcampeonato integrado en el equipo independiente BK8 Gresini Racing MotoGP. Destacan los patrocinadores que "ambos pilotos han escrito así otro capítulo sin igual en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, siendo los únicos hermanos en la historia de este deporte que han acabado primero y segundo en la clase reina".

Marc Márquez celebra su título mundial de MotoGP con el patrocinio de Estrella Galicia 0,0. / Estrella Galicia

Y para completar el éxito total en pilotos, Ducati, cuyo equipo de fábrica también ha contado con apoyo específico de Estrella Galicia 0,0 en esta temporada, ha conquistado su cuarto título mundial de Pilotos en MotoGP, séptimo de Constructores y la tercera triple corona (Pilotos, Constructores y Equipos) de su palmarés.

Campeones también en F1

La apuesta de Estrella Galicia 0,0 por la Fórmula 1 culminó el pasado domingo 7 de diciembr cuando McLaren también hizo historia al proclamarse campeón del mundo de Constructores 2025, sumando su décimo título y el segundo consecutivo. La escudería británica se alzaba con la corona tras acumular 775 puntos, 14 victorias, 34 podios, 13 poles y 12 vueltas rápidas, certificando el campeonato con seis grandes premios de antelación, sin contar las carreras al sprint.

Estrella Galicia 0,0 cierra 2025 con un brindis por el pleno de títulos de sus pilotos en MotoGP y Fórmula1. / Estrella Galicia

También incide Estrella Galicia 0.0 en que, a nivel de pilotos, Lando Norris ha liderado el proyecto con una temporada excepcional: 7 victorias, 18 podios y 7 poles. Óscar Piastri, por su parte, ha brillado con otras 7 victorias, 16 podios y 6 poles, situándose tercero en el campeonato.

"Brindemos por todos ellos"

La coruñesa Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia 0,0 y el resto de marcas de la compañía, celebra que tanto en motociclismo como en Fórmula 1, la línea de bebidas sin alcohol de ha estado presente "como una mano que impulsa, acompaña y cree; la mano que se extiende para que otros puedan alcanzar lo extraordinario; la misma mano que elabora, con mimo y autenticidad, una cerveza que no se entiende sin oficio ni pasión". Manos que son homenajeadas en la campaña especial que ha lanzado la compañía para conmemorar este hito sin precedentes: una temporada irrepetible con 6 títulos en el mundo del motor hace aún más grande el proyecto deportivo y el compromiso de Estrella Galicia 0,0 de acompañar el talento, el esfuerzo y el inconformismo en el ámbito deportivo, como reflejo de la propia filosofía de la centenaria compañía familiar gallega.

La patrocinadora propone un brindis para celebrar este pleno de éxitos deportivos:

“Brindemos por todos ellos: por los equipos, por los pilotos, por la afición… y por todas las manos que guardan historias de lucha, de esfuerzo, de metas por cumplir. Las manos que hacen posible lo imposible y nunca te abandonan. Y las que vibran con los éxitos y celebran con una Estrella Galicia 0,0. Porque nuestra cerveza, igual que cada campeonato, se hace con las manos. Manos distintas, pero que laten con el mismo pulso. Y que cuando se unen, son imbatibles. Manos que han hecho posible un año histórico”, concluye la compañía.