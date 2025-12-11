El HC Coruña cae goleado ante el Telecable, líder de la categoría

Poca historia se le preveía y poca historia tuvo la visita del HC Coruña al Telecable Gijón, líder y tradicional aspirante al título de la OK Liga Iberdrola. Con la ex de las coruñesas Vicky Caretta bajo palos, el conjunto asturiano se impuso 6-1.

Los dobletes de Mariona Colomer y Ainara Anido y el gol de Candela Gallo ya finiquitaron el duelo en el primer tiempo con un claro 5-0. Ya la segunda parte fue un trámite con los tantos de Celia Pinacho y Judith Cobián. Al HC Coruña le espera este fin de semana en casa el Manlleu, conjunto de media tabla, después de dos duelos del más alto nivel con las gijonesas y Vila-Sana.