Fútbol | Deportivo
Raquel: «Es más fácil corregir errores desde la victoria»
A Coruña
El Dépor Abanca respira aliviado tras el triunfo ante el Granada, pero no se da por satisfecho. «Es más fácil corregir errores desde la victoria», reconoció Raquel García. La zaguera destacó sentirse más cómoda esta temporada respecto a la anterior. Ahora, afronta dos duelos seguidos, liga y Copa de la Reina, contra la Real Sociedad: «nos centramos en trabajar para que salgan los tres puntos».
- Huelga en el comercio textil de A Coruña contra el convenio estatal: cierre de tiendas y concentración ante Zara
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Inditex retoma el vuelo y acecha al club que factura 40.000 millones y gana 6.000
- LaLiga cambia el horario y el día del Deportivo - Real Sociedad B de este fin de semana
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- La huelga en el comercio textil de A Coruña frena el convenio en Madrid