Raquel: «Es más fácil corregir errores desde la victoria»

El Dépor Abanca respira aliviado tras el triunfo ante el Granada, pero no se da por satisfecho. «Es más fácil corregir errores desde la victoria», reconoció Raquel García. La zaguera destacó sentirse más cómoda esta temporada respecto a la anterior. Ahora, afronta dos duelos seguidos, liga y Copa de la Reina, contra la Real Sociedad: «nos centramos en trabajar para que salgan los tres puntos».