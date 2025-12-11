Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Deportivo

Raquel: «Es más fácil corregir errores desde la victoria»

Raquel da un pase en el duelo ante el Granada.

Raquel da un pase en el duelo ante el Granada. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El Dépor Abanca respira aliviado tras el triunfo ante el Granada, pero no se da por satisfecho. «Es más fácil corregir errores desde la victoria», reconoció Raquel García. La zaguera destacó sentirse más cómoda esta temporada respecto a la anterior. Ahora, afronta dos duelos seguidos, liga y Copa de la Reina, contra la Real Sociedad: «nos centramos en trabajar para que salgan los tres puntos».

