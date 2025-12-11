El Villarreal se despide tras una nueva derrota

El Villarreal se ha despedido de sus opciones de clasificación para la segunda fase de la Liga de Campeones tras caer derrotado 2-3 este miércoles ante el Copenhague en un encuentro en el que siempre fue a remolque. El encuentro, a vida o muerte ambos equipos, se torció desde el primer minuto para el Villarreal, que tuvo que igualar por dos veces un marcador adverso para recibir un nuevo tanto en el minuto 90 cuando atacaban a la desesperada.