El personal de las Escolas Deportivas reclama mejoras
Los trabajadores de las Escolas Deportivas Municipais de A Coruña aprovecharon el pleno de este jueves para movilizarse y reivindicar que el Ayuntamiento cumpla su palabra de modificar sus condiciones laborales en el siguiente pliego. El personal denuncia precariedad laboral, demanda retribuciones acordes a la responsabilidad que se les exige y pide reducir la elevada parcialidad de los contratos. A estas circunstancias, se añade el impago de salarios, pues señalan que la empresa concesionaria, Serviplus, todavía no les ha abonado la nómina de noviembre.
