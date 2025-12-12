Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El personal de las Escolas Deportivas reclama mejoras

Los trabajadores de las Escolas Deportivas Municipais de A Coruña aprovecharon el pleno de este jueves para movilizarse y reivindicar que el Ayuntamiento cumpla su palabra de modificar sus condiciones laborales en el siguiente pliego. El personal denuncia precariedad laboral, demanda retribuciones acordes a la responsabilidad que se les exige y pide reducir la elevada parcialidad de los contratos. A estas circunstancias, se añade el impago de salarios, pues señalan que la empresa concesionaria, Serviplus, todavía no les ha abonado la nómina de noviembre.

