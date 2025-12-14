Fútbol
El Oviedo destituye a Carrión tras la derrota en Sevilla
El entrenador se va del club azulón sin haber conocido la victoria en nueve partidos
Nacho Azparren
La segunda etapa de Luis Carrión en el Real Oviedo ha tocado a su fin tras la debacle de Sevilla, con una derrota por 4-0 que se suma a los choques anteriores para agravar una crisis a la que ya no sobrevive el entrenador. Carrión ha dirigido nueve choques, incluyendo la Copa, sin haber conocido la victoria.
"El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", explicó el Real Oviedo en un comunicado.
Sus números
Los números de Carrión desde que se hiciera cargo del Oviedo son pésimos. Ha dirigido al club azul en nueve partidos, ocho de Liga y otro de Copa, y no ha sido capaz de ganar ninguno. Son cinco derrotas y cuatro empates.
Carrión asumió el cargo con el Oviedo situado en la 17.ª posición con 6 puntos en su casillero. Ahora, es 19.º, con 10 puntos, fruto de los cuatro empates logrados desde la llegada del catalán.
Lo más preocupante para el club azulón, al margen de los resultados que llevan ritmo de colista destacado, son los ofensivos. Lleva el Oviedo sin anotar desde que 25 de octubre, después del 3-3 en Montilivi. En realidad, ese fue el único partido de Liga con Carrión en el que el Oviedo logró anotar. Además, siete choques sin ver puerta. Con lo sucedido en Sevilla, ya son 540 minutos sin anotar un gol.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Los positivos por drogas entre repartidores en Galicia superan en un 80% a las alcoholemias
- 0-1 | RC Deportivo 0-0 Real Sociedad B, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Segunda parte
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- La segunda jornada de huelga de transportes deja paro total en la estación de A Coruña con esperanzas de negociar la semana que viene