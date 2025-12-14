Mbappé regresa en Mendizorroza para salvar a Xabi Alonso de la destitución

La última vez que el Real Madrid visitó Euskadi, hace 10 días que parecen todo un mundo, Xabi Alonso decidió viajar en la víspera a Bilbao y aquello molestó a sus caprichosos futbolistas. Arrasó el equipo blanco (0-3) y el donostiarra les compensó con dos días libres y se presentó al partido contra el Celta con un solo entrenamiento.

Hace 10 días que parecen todo un mundo, el Madrid creía haber encontrado cierta paz tras los empates consecutivos en Vallecas, Elche y Girona. Sin embargo, tras perder consecutivamente contra el Celta y el Manchester City, el partido de esta noche contra el Alavés se presenta como una potencial estación final para Xabi Alonso.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe (d) y el entrenador, Xabi Alonso, durante el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este sábado. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Nadie en el club lo verbaliza en público, claro, pero una derrota en Mendizorroza (21.00 horas), a unos 80 kilómetros de su Tolosa natal, pondría fin a la estadía del entrenador guipuzcoano en el banquillo del Madrid. Y ni la victoria despejaría la amenaza, pues la visita a Talavera el miércoles y la del Sevilla al Bernabéu del sábado que viene serán dos nuevos 'match balls' para determinar si Xabi se come o no el turrón en Valdebebas.

Xabi: "No me sorprende nada"

"Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales", decía ayer Alonso, que trata de fingir que nada está sucediendo a su alrededor, que el club no le ha lanzado un ultimátum público a través de la prensa, esquivando con una educación y un temple exquisitos todas las preguntas complicas. Que últimamente son muchas.

El Madrid arrancará su partido a siete puntos del Barça y, quizá, por detrás del Villarreal en la clasificación. Una presión máxima a estas alturas de la temporada para un equipo, a perro flaco todo son pulgas, con hasta nueve bajas, casi todas concentradas en la línea defensiva: Trent, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga están lesionados y Carreras, Fran García y Endrick pagarán sus expulsiones de la semana pasada contra el Celta.

El consuelo para Xabi Alonso es que recuperará a Mbappé, aunque no esté en plenitud de condiciones. También regresa Huijsen y las molestias no deberían impedir que jueguen Valverde y Rüdiger. Forzarán si es necesario, porque Xabi Alonso les necesita para el duelo contra el conjunto del 'Chacho' Coudet. Valdepeñas, central-lateral zurdo del Castilla, tiene opciones de ser titular.