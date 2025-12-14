El Sevilla respira ante un Oviedo hundido

El Sevilla tomó oxígeno con un triunfo balsámico (4-0), el tercero en casa de la temporada, que le da tranquilidad al machacar con cuatro goles a un Real Oviedo inofensivo en ataque y catastrófico en defensa, que sigue hundido en la penúltima plaza de LaLiga.

Un gol a los 4 minutos del nigeriano Akor Adams, que hizo un gran partido, marcó y dio dos asistencias, y otro del suizo Djibril Sow, en el 22, dieron una clara ventaja al equipo del argentino Matías Almeyda al descanso, tras el que llegaron dos más del francés Batista Mendy (m.51) y del nigeriano Chidera Ejuke (m.89) para que el Sevilla lograra su victoria más abultada del curso.

Se medían dos equipos muy necesitados en el Sánchez-Pizjuán. Los sevillistas, para romper una racha de tres partidos sin ganar y con la rémora de sólo haber ganado tres veces en lo que va de 2025 en su campo y de haber perdido el derbi contra el Betis (0-2) hace dos semanas. Más obligado aún llegaban los oviedistas, tras ocho jornadas seguidas sin vencer, lo que sigue sin conseguir desde la llegada del técnico Luis Carrión (4 derrotas y 4 empates).

Con diez bajas de jugadores del primer equipo (ocho lesionados y dos sancionados), Matías Almeyda introdujo como novedades al delantero chileno Alexis Sánchez y al central portugués Fábio Cardoso, junto con la repetición de una defensa de cinco, como ya hizo en el 1-1 logrado en el campo del Valencia.

En el Oviedo, con seis ausentes entre lesiones y sanciones (Santi Cazorla y el uruguayo Fede Viñas), Carrión alineó al mediapunta Alberto Reina y al extremo francés Haissem Hassan por estos dos futbolistas, y a Lucas Ahijado en el lateral derecho por el lesionado Nacho Vidal, aunque, tras un aviso de cabeza del venezolano Salomón Rondón, pronto se le trastocaron los planes.

Y es que Akor Adams, justo antes de irse con Nigeria a la Copa de África, junto a su compatriota Chidera Ejuke, abrió a los 3 minutos y medio el marcador al culminar a la perfección una contra lanzada por Alexis y que mejoró con un magnífico pase en profundidad el francés Lucien Agoumé para que el nigeriano batiera de un tiro cruzado a Aarón Escandell.

El Sevilla controlaba el medio campo sin problemas y sin pasar ningún apuro. Sólo le inquietó, poco antes del ecuador del primer tiempo, una acción en la que Mendy, un gran baluarte en la línea media hasta su sustitución en el minuto 77, despejó con la cabeza un centro al área y, tras rebotar en un rival, el balón le dio en la mano cuando estaba cayéndose.

El VAR intervino para escrutar la acción, aunque finalmente el árbitro decretó que no había nada punible y pitó una falta previa del belga Dedoncker sobre el francés. Tres minutos después, en el 22, Sow amplió la renta de los hispalenses ante los regalos en defensa de un feble Oviedo, al cruzarle el balón a Aarón tras una asistencia de un incisivo Akor Adams.

El nigeriano, en su mejor partido desde su llegada al Sevilla, disparó alto en otra ocasión justo al filo del descanso y en la reanudación el conjunto del barrio de Nervión no perdonó y aprovechó la debilidad defensiva de un impotente Oviedo para hacer el 3-0 por medio de Mendy, que recortó a un rival con la derecha y fusiló con la zurda tras una buena dejada de Akor.

El cuadro azul no reaccionó y, a pesar de los cambios introducidos por Carrión pasando a una zaga de tres con dos carrileros y metiendo a los delanteros Álex Forés y Pablo Agudín al no ser el día de Ilyas y del venezolano Rondón, siguió a merced de un Sevilla solvente y crecido, que tuvo dos nuevas ocasiones por medio de un hiperactivo Akor Adams y que, tras rozar Forés el gol, redondeó el marcador con el 4-0 de Ejuke después de una buena jugada personal en el minuto 89.