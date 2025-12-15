El Juvenil A golea 6-1 al Bansander

El Dépor se impuso con contundencia 6-1 al Bansander. Álvaro Fraga puso el primero a los seis minutos y, aunque Hoyuela empató la contienda a la media hora de juego, en la siguiente jugada el propio Álvaro volvió a anotar. Trillo dio oxígeno a los 39 minutos y en la segunda parte De Labra, Castro e Iker Gil completaron la goleada. El Dépor suma 28 puntos, a dos del Celta, líder con 30; y a uno del Sporting, que empató ante el Compostela..