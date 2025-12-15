El Silva escapa del farolillo rojo tras ganar al Barbadás

El Silva comienza a despertar y ya ve más cerca una permanencia que, hace apenas unas semanas, parecía a galaxias de distancia. El equipo coruñés se llevó los tres puntos en su visita al Barbadás (0-1) con un tanto de Parafita en el inicio de la segunda mitad. Es el segundo triunfo en los últimos tres partidos, tras el que logró ante el Lugo B. Con este resultado, escapa del farolillo rojo, que ahora ocupa el propio Barbadás.

El triunfo del Silva fue la luz en una jornada con doble sombra para Montañeros y Atlético Arteixo. Los morados cayeron por la mínima (0-1) contra el Compostela. Ofrecieron una imagen muy seria en un encuentro de alto voltaje que decidió Samu para el conjunto compostelano, que es líder destacado de la competición. El Atlético Arteixo se quedó sin premio en el Ponte dos Brozos al perder en otro duelo apretado (0-1) contra el Boiro. Facu aprovechó un mal corte de la zaga para marcar a los diez minutos de empezar el choque.