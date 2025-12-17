Aitana Bonmatí y Dembelé repiten en ‘The Best’

Aitana Bonmatí fue nombrada mejor jugadora del año 2025 por la FIFA, en la entrega de los premios The Best, donde fue proclamada la mejor del año gracias al voto de las seleccionadoras y capitanas de las diferentes seleccionadoras. Aitana formaba junto a Alexia Putellas y Mariona Caldentey la tripleta de candidatas: «Es un honor recibirlo por tercer año consecutivo, estoy muy agradecida por los votos de compañeros, entrenadores y entrenadoras y por el apoyo de los fans».

Ousmane Dembelé se llevó el título masculino, haciendo doblete con el Balón de Oro, igual que la futbolista española. «Gracias a mis compañeros que han permitido esto y a todos los que me han votado como el mejor jugador», declaró el delantero del PSG. El francés cierra un año en el que se ha proclamado ganador del The Best, del Balón de Oro, de la Champions, de la Supercopa de Eurocopa, de la Liga francesa, de la Copa de Francia, de la Copa del Mundo de Clubes, de la Nations League y fue nombrado mejor jugador de la Champions y de la Liga francesa.

El mejor entrenador fue elegido Luis Enrique por encima del azulgrana Hansi Flick. En el mejor once aparecían los azulgranas Pedri y Lamine Yamal, además del madridista Jude Bellingham. En el cuadro femenino la ganadora fue Sarina Wiegman, por su éxito con la selección inglesa, con la que ganó la Eurocopa doblegando en la final a España por penaltis. En el mejor once de 2025 había varias internacionales españolas como Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina, Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

El italiano Gianluca Donnarumma y la inglesa Hannah Hampton fueron elegidos mejores portero y portera de 2025. La mexicana Lizbeth Ovalle arrebató el premio Martha, al mejor gol del año en el fútbol femenino a la española Mariona Caldentey. El argentino Santiago Montiel, se llevó el premio Puskas al mejor gol del año entre los hombres por delante del gol de Lamine Yamal al Espanyol y el de Declan Rice en Champions al Real Madrid.

La gala tuvo lugar en el Fairmont Katara Hall de Doha justo en la víspera de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain y el Flamengo, que se disputa precisamente esta tarde (18:00 horas, Al Rayyan) en la capital catarí . Luis Enrique y los suyos podrían completar el «sextete» si ganan el torneo contra el equipo que dirige de Filipe Luís, vigente campeón de la Copa Libertadores.