Argentina acepta jugar la Finalissima con España en marzo

España y Argentina disputarán la Finalissima, el torneo que medirá al campeón de América, Argentina, y al campeón de Europa, España. El partido será el 27 de marzo en Doha. En un primer momento estaban de acuerdo. Todos menos la AFA que retrasó la oficialidad por la controversia que existe por una investigación y una división que se había producido entre el cuerpo técnico de la selección y la directiva.
