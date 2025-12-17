Condenan al PSG a pagar a Mbappé 61 millones en atrasos salariales

El Tribunal de lo Laboral de París condenó al PSG a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones. Además del salario y las primas reclamadas por el delantero, valoradas en unos 55 millones, el tribunal agregó las vacaciones, lo que eleva la cifra final a 61, según el cálculo efectuado por los letrados del jugador. El tribunal impuso también la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar incluso en el previsible caso de que la recurra.