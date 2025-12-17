| Primera División
Condenan al PSG a pagar a Mbappé 61 millones en atrasos salariales
EFE
París
El Tribunal de lo Laboral de París condenó al PSG a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones. Además del salario y las primas reclamadas por el delantero, valoradas en unos 55 millones, el tribunal agregó las vacaciones, lo que eleva la cifra final a 61, según el cálculo efectuado por los letrados del jugador. El tribunal impuso también la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar incluso en el previsible caso de que la recurra.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Deportivo - Mallorca, en directo hoy: partido de la Copa del Rey en vivo
- Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un tendedero
- Salvamento recupera en la zona de las Esclavas el cuerpo del pescador desaparecido en A Coruña
- La estación de buses de A Coruña, vacía y sin servicios mínimos en la tercera jornada de huelga
- RC Deportivo - Mallorca: Horario y dónde ver en TV y online la Copa del Rey
- Hidalgo da la clave de la regularidad: 'El que mejor sepa gestionar ese vaivén de emociones tendrá mucho hecho