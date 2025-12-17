El Numancia reclama ante la RFEF la alineación indebida de Hugo Torres

Llevaba varios días trabajándolo y consultándolo con sus servicios jurídicos y finalmente el Numancia ha dado el paso de reclamar ante la RFEF la alineación indebida del fabrilista Hugo Torres en el Numancia-Fabril. El club soriano justifica su decisión en que «la base documental para esta reclamación es que el futbolista del Fabril Hugo Torres jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C. D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido», concluye el Numancia en un comunicado oficial emitido tras presentar la documentación ante los órganos disciplinarios de la RFEF. Ahora las partes tendrán la oportunidad de defenderse y alegar. Primero hablará Competicion, después Apelación y, posteriormente, el TAD. Se espera que la denuncia tenga recorrido. El Fabril se arriesga como mínimo a que le den el partido por perdido con un resultado de 3-0, como marca la norma.

Ya el colegiado puso sobre la pista de lo ocurrido en el acta al recoger lo sucedido en el apartado de otras incidencias. Más allá del error, el requicio lo encontraría el Numancia en el supuesto f del artículo 248.1 del reglamento de la RFEF, el que rige las competiciones, entre ellas la Segunda RFEF: «Son requisitos generales para que un/a futbolista pueda ser alineado/a en competición oficial, todos y cada uno de los siguientes: que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes, entregada al/la árbitro antes del partido y consignada por éste en el acta. La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido».