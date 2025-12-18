Prado y O Couto, listos para un nuevo milagro

Describe la semana que ha vivido desde que se anunció el enfrentamiento de Copa como «diferente». No es para menos: que Estrella Galicia acuda a los entrenamientos para grabar vídeos promocionales, que el campo de Oira se llene de medios para documentar las prácticas de los azulones o que los vecinos te paren por la calle para darte ánimos hace que Miguel Prado (Gijón, 1999) sienta que, en estos días, a su condición de «semiprofesional» le sobre el prefijo.

Y es que el defensa del Ourense CF jura que el equipo de As Burgas no le pondrá fácil lo de pasar de ronda al Athletic, en lo que será uno de los fenómenos fubtolísticos más relevantes que la ciudad termal recuerde en décadas.

Aunque hay que tener en cuenta que al matagigantes en el que se ha convertido el conjunto dirigido por Dani Llácer se le antoja una tarea considerablemente más compleja que las anteriores. Nadie le quita mérito a la gesta que los azulones lograron al «cargarse» a dos equipos de Primera como Girona u Oviedo, pero tener en frente a dos club en descenso no se asemeja, al menos sobre el papel, a recibir a unos leones séptimos en liga, y que vienen de conseguir un empate en Champions ante un PSG en estado de gracia. No obstante, en las filas ourensanas siempre habrá una ambición a la que aferrarse mientras se mantenga en la filosofía del «y por qué no». «Con Oviedo y Girona, entre los compañeros comentábamos que como entraran al campo relajados o a nosotros nos saliesen las cosas, les ganábamos 100%. Con el Athletic serÁ diferente», cuenta.