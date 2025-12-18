El PSG conquista el título tras imponer su calidad en la tanda de penaltis

Luis Enrique ya tiene su sextete. El PSG se proclamó este miércoles campeón de la Copa Intercontinental después de superar a Flamengo en la gran final disputada en Doha, en una tanda de penaltis en la que Safonov se vistió de héroe para detener cuatro penas máximas consecutivas y solventar los fallos de Dembélé y Barcola ((2)1-1(1)).

El campeón de Europa se impuso al campeón de la Libertadores. Le puso complicadas las cosas el Mengao de Filipe Luis, que pudo incluso evitar la prórroga. Pero sucumbieron los brasileños frente a un cuadro parisino que cierra un 2025 con hasta seis trofeos.

Kvaratskhelia definió a puerta vacía para abrir el marcador en la primera parte, después de un centro raso de Doué que no acertó al blocar Rossi. No había pisado el acelerador todavía el PSG. Tampoco lo hizo en la reanudación, con tan solo un tímido intento de Joao Neves desde la frontal. Y terminaría pagándolo caro el cuadro de Luis Enrique. Corría el minuto 60 de partido cuando Marquinhos, torpe pese a su veteranía, dejaba la pierna atrás y cometía penalti sobre De Arrascaeta. Lo terminó señalando el VAR y fue Jorginho quien, con un saltito clave, engañó a Safonov para empatar la final.

No se movió más el marcador, tampoco en la prórroga pese a los intentos del Mosquito, llegando a unos penaltis en los que Safonov se convertiría en el gran héroe del PSG. El meta ruso detuvo hasta cuatro penas máximas consecutivas para solventar los errores de Dembélé y Barcola y proclamar al PSG campeón de la Copa Intercontinental.