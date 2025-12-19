Endrick deja el Real Madrid y se marcha a Lyon soñando con jugar el Mundial

Endrick se marcha a Lyon. El brasileño tiene cerrada su cesión al club francés a partir del 1 de enero en busca de los minutos que Xabi Alonso le ha negado en el Real Madrid. Apenas tres partidos ha disputado esta temporada el delantero que se marcha para reivindicarse y pelear por un puesto en la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil.

Al Lyon para lucir en Europa

El futbolista, de 19 años, llegará en los próximos días al Lyon, quinto clasificado en la Ligue 1 y líder de la Europa League. El ex del Palmeiras ha accedido a firmar la cesión después de conversar telefónicamente con el entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, su delantera en el mercado de invierno.

Endrick se marcha con solo 99 minutos disputados. En su primera temporada, llegado del Palmeiras por 60 millones de euros y 18 años, jugó 37 y anotó 10 goles. Pero Xabi, que ha preferido a otros delanteros, le ha arrinconado en el banquillo pese a elogiarle tras el partido ante el Talavera: "Ha estado muy activo y muy vivo, con mucho cambio de ritmo y aceleración en espacios reducidos. No se le ha notado la inactividad".

Cláusula de 25 partidos

El Real Madrid ha incluido una cláusula en el contrato de cesión por la que Endrick deberá jugar obligatoriamente al menos 25 partidos, salvo que las lesiones lo impidan. En el caso de incumplimiento de la misma, el Lyon abonará una indemnización millonaria.

El brasileño se aferra a esta oportunidad para ganar minutos y demostrar a Ancelotti, al que tuvo de entrenador en el Real Madrid y con el anotó goles especialmente en Copa, que tiene hueco en la lista definitiva de Brasil para el Mundial. El jugador ha hablado con el italiano y este le ha invitado a buscarse un hueco en otro equipo en busca de minutos que confirmen su poderío ofensivo para apurar sus posibilidades de jugar el Mundial.