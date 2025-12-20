Fran Alonso anuncia rotaciones en la Copa de la Reina

«Nos da opción para que a lo mejor entre alguna jugadora que no ha tenido oportunidades en los últimos partidos y que la tenga». Fran Alonso, técnico del Dépor Abanca, no ocultó que aprovechará el duelo de mañana ante la Real Sociedad en la Copa de la Reina en Riazor para hacer rotaciones y dar aire a alguna futbolista cargada. Son duda Marisa y Espe Pizarro; y Monteagudo, baja.