Hospitalizado de gravedad el campeón Juan Cruz Yacopini tras un grave accidente antes del Dakar

Juan Cruz Yacopini, campeón mundial de bajas de la FIA, ha sido hospitalizado este viernes tras sufrir un grave accidente en el dique El Carrizal, en la provincia de Mendoza. El piloto mantiene un cuadro crítico a escasos días del inicio del Dakar, una noticia que ha conmocionado al mundo del automovilismo, donde muchos han aprovechado para mandar mensajes en apoyo al argentino.

Todo sucedió cuando Juan Cruz se encontraba descansando junto a unos amigos en una embarcación recreativa en la zona del camping El Biguá. Según la reconstrucción de los hechos, el piloto se arrojó desde su lancha al agua cuando se golpeó violentamente contra el fondo en un sector de poca profundidad. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y lesiones múltiples, obligando al servicio de urgencias a retirar al argentino del agua y trasladarlo hasta un punto de encuentro sobre la Ruta Provincial 62. Una ambulancia, que los esperaba en esa zona, lo llevó al hospital.

Durante el traslado, Juan Cruz sufrió una parada cardiorrespiratoria que fue revertida gracias a las maniobras de reanimación de los servicios médicos. Primero se le asistió en el Hospital Perrupato y luego derivado a la Clínica de Cuyo, en Mendoza, donde el piloto está internado en estos momentos en terapia intensiva. Según las informaciones que llegan desde Argentina, el mendocino respira con asistencia mecánica y se encuentra bajo estricta supervisión médica.

Juan Cruz estaba a escasos días de embarcarse en una nueva aventura por el desierto de Arabia Saudí en el Dakar 2026. Tras ser confirmado como piloto del equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, el argentino tenía en mente completar su sexta prueba donde el objetivo era mejorar la séptima plaza conseguida el año pasado junto al catalán Dani Oliveras. Golpe duro para el mundo de los rally-raids, que vive su primera baja para el Dakar 2026 a la espera de noticias más alentadoras sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini.