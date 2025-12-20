LaLiga
El Oviedo de Almada tampoco marca y se estrena empatando con el Celta en el Tartiere
EFE
Oviedo
Oviedo y Celta de Vigo empataron a cero en el estadio Carlos Tartiere en el estreno del uruguayo Guillermo Almada al frente del banquillo carbayón en un partido en el que los locales fueron más incisivos en la segunda parte, pero sin conseguir batir al meta rumano Ionut Radu.
El punto le sabe a poco a los asturianos, que cierran el año en zona de descenso después de haber encadenado en casa cuatro partidos con el mismo resultado (0-0), mientras que los gallegos se quedan en puertas de meterse en los puestos europeos.
- El Deportivo compra otro porcentaje del pase de Bil Nsongo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Manuel Pablo, sobre la alineación indebida del Numancia-Fabril: 'Está en nuestros abogados, pero como exjugador no entendería que nos perjudicara
- Los sindicatos mantienen la huelga de los buses interurbanos en A Coruña este viernes 19 de diciembre
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- El Concello de A Coruña adjudica el segundo tramo de la Ronda Peatonal en la Sagrada Familia
- El Superior valida el plan del Concello de A Coruña para hacerse con la Casa Escariz