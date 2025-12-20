| Segunda División
El Racing venderá a Jeremy Arévalo
El mercado de invierno está a punto de abrirse y ya se están cocinando grandes operaciones que supondrán la pérdida de capital de rivales directos del Deportivo. Uno de ellos es el Racing de Santander que, según publican diversos medios, está a un paso de vender a Jeremy Arévalo, de 20 años, uno de sus jugadores más destacados del principio de liga, al Sttugart alemán por unos siete millones de euros.
- El Deportivo compra otro porcentaje del pase de Bil Nsongo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Manuel Pablo, sobre la alineación indebida del Numancia-Fabril: 'Está en nuestros abogados, pero como exjugador no entendería que nos perjudicara
- Los sindicatos mantienen la huelga de los buses interurbanos en A Coruña este viernes 19 de diciembre
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- El Concello de A Coruña adjudica el segundo tramo de la Ronda Peatonal en la Sagrada Familia
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!