Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La alcaldesa y su número dos, denunciados por acoso laboralHuelga de buses interurbanos en A CoruñaHidalgo elogia a Bil y NoéEl Superior avala el acuerdo de la Casa Escariz
instagramlinkedin

| Segunda División

El Racing venderá a Jeremy Arévalo

El mercado de invierno está a punto de abrirse y ya se están cocinando grandes operaciones que supondrán la pérdida de capital de rivales directos del Deportivo. Uno de ellos es el Racing de Santander que, según publican diversos medios, está a un paso de vender a Jeremy Arévalo, de 20 años, uno de sus jugadores más destacados del principio de liga, al Sttugart alemán por unos siete millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents