El Racing venderá a Jeremy Arévalo

El mercado de invierno está a punto de abrirse y ya se están cocinando grandes operaciones que supondrán la pérdida de capital de rivales directos del Deportivo. Uno de ellos es el Racing de Santander que, según publican diversos medios, está a un paso de vender a Jeremy Arévalo, de 20 años, uno de sus jugadores más destacados del principio de liga, al Sttugart alemán por unos siete millones de euros.