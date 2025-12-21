El Barça despide sin Pedri el año más feliz de Hansi Flick

El Barça cerrará el año sin Pedri en Villarreal. No está lesionado, precisó Flick, sino que el canario corre «un riesgo demasiado elevado» de romperse si jugara en La Cerámica. Un partido de Champions por el tercer lugar que ocupa en la clasificación.

Una tabla que comanda el Barcelona y que seguirá encabezando. «El partido más complicado siempre es el siguiente», dijo Flick. Lewandowski, que fue reservado en los últimos duelos por ese riesgo de lesión, está a punto para reaparecer.

No tendrá a Pedri, pero sí a Raphinha. En una inusual acotación y antes del brindis navideño que Flick ha querido celebrar en la sala de prensa, el alemán ha hecho un alegato. «Es una broma que Raphinha no esté entre los 11 mejores del equipo de la FIFA. No es justo, no puedo creer que no figure en el equipo del año con la temporada que hizo», clamó.

El disgusto personal de Raphinha es una anécdota que tal vez enfade al jugador. Flick afirma que ha vivido «un año impresionante, de muchos éxitos para el equipo, el club, la afición», de los mejores de su vida. Los tres títulos (Liga, Copa y Supercopa) han entrado en su historia y repiten como próximos objetivos como la Champions, por los que habrá que pelear.

A pesar de estar «muy contento y muy feliz en Barcelona, trabajando en este club con esta gente», no cree llegado el momento de aceptar la renovación que supuestamente le ha ofrecido Joan Laporta. Tiene un año y medio de contrato por delante «y es mucho tiempo». A la incertidumbre que existe en un gran club por la importancia de los resultados en el caso del Barça se une la convocatoria electoral. Una alusión insólita que hizo el técnico.

«El presidente es la razón por la que estoy aquí y tengo su confianza, pero ya veremos qué pasa con las elecciones», observó, abriendo la posibilidad de que el nuevo presidente, si alguien vence a Joan Laporta en las urnas, tuviera una opinión distinta y quisiera otra oportunidad.