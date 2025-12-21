El Culleredo sucumbe en Lanzarote y se va al parón octavo

El Balonmán Culleredo perdió frente al Lanzarote (26-24), segundo clasificado de la Primera Estatal, en un duelo igualado que se le escapó de las manos en la segunda mitad. Los cullerdenses plantaron cara hasta el descanso, pero no pudieron con el poderío canario en el desenlace. Cierran la primera vuelta octavos, con 16 puntos.