balonmano | 1ª Est.
El Culleredo sucumbe en Lanzarote y se va al parón octavo
A Coruña
El Balonmán Culleredo perdió frente al Lanzarote (26-24), segundo clasificado de la Primera Estatal, en un duelo igualado que se le escapó de las manos en la segunda mitad. Los cullerdenses plantaron cara hasta el descanso, pero no pudieron con el poderío canario en el desenlace. Cierran la primera vuelta octavos, con 16 puntos.
- El Deportivo compra otro porcentaje del pase de Bil Nsongo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Andorra - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Manuel Pablo, sobre la alineación indebida del Numancia-Fabril: 'Está en nuestros abogados, pero como exjugador no entendería que nos perjudicara
- Los sindicatos mantienen la huelga de los buses interurbanos en A Coruña este viernes 19 de diciembre
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- El Concello de A Coruña adjudica el segundo tramo de la Ronda Peatonal en la Sagrada Familia