Escotet, en el estreno del césped híbrido del Penafiel
El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, participó en la inauguración del nuevo césped híbrido del Penafiel, club en el que es accionista mayoritario. El dirigente estuvo en el acto con el alcalde de la localidad, el presidente del Penafiel SAD y representantes de la federación y la liga.
