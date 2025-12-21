Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hiere con arma blanca a una compañera de piso en RiazorOtra derrota del Dépor: pierde en Andorra (1-0)Llega el invierno: frío en A Coruña y en toda GaliciaAntía, de cantar en la calle en A Coruña a ganar 'La Voz'
instagramlinkedin

Escotet, en el estreno del césped híbrido del Penafiel

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, participó en la inauguración del nuevo césped híbrido del Penafiel, club en el que es accionista mayoritario. El dirigente estuvo en el acto con el alcalde de la localidad, el presidente del Penafiel SAD y representantes de la federación y la liga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents