Estreno exigente del nuevo año contra el Cádiz en Riazor
El Deportivo cierra 2025 y no volverá a jugar hasta el próximo año. Su estreno en 2026 será el próximo día 4 de enero, domingo, a las 21.00 horas. Recibirá en Riazor al Cádiz. El conjunto amarillo, con Gaizka Garitano al mando, lleva un curso irregular, pero se mantiene al acecho de la zona noble y cuenta con jugadores de renombre como Suso.
