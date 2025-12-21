Estreno exigente del nuevo año contra el Cádiz en Riazor

El Deportivo cierra 2025 y no volverá a jugar hasta el próximo año. Su estreno en 2026 será el próximo día 4 de enero, domingo, a las 21.00 horas. Recibirá en Riazor al Cádiz. El conjunto amarillo, con Gaizka Garitano al mando, lleva un curso irregular, pero se mantiene al acecho de la zona noble y cuenta con jugadores de renombre como Suso.