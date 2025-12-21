Gerard Piqué, al árbitro: «¡Qué fácil es pitar a los pequeños!»

Piqué, dueño del Andorra, bajó en el descanso a los vestuarios a encararse con el colegiado Mallo Fernández, tal y como recoge el acta: «Una vez finalizado el primer tiempo, pude identificar a Don Gerard Piqué Bernabéu (...), manifestándome lo siguiente: ‘¡Qué fácil es pitar a los pequeños!’. Todo ello, mientras era sujetado por miembros del club».