El Atlético domina a placer al Girona
Los goles de Koke, Gallagher y Griezmann dan el triunfo a los de Simeone
AGENCIAS
El Atlético de Madrid ha firmado este domingo una plácida victoria ante el Girona en Montilivi (0-3) en la decimoséptima jornada, un resultado que permite a los de Diego Pablo Simeone ganar confianza lejos de casa y despedir el año afianzado en posiciones Champions, mientras que los catalanes llegarán al parón en puestos de descenso.
Los goles de Koke y Conor Gallagher, que ingresó en el terreno de juego para sustituir al lesionado Nico González, encarrilaron la contienda para los rojiblancos en poco más de media hora, que dominaron a placer un duelo en el que los de Míchel solo tuvieron un remate a puerta, en el que Jan Oblak realizó una de las paradas de la temporada para evitar el tanto de Axel Witsel.
Ya en el descuento, Antoine Griezmann aprovechó sus minutos para cerrar la goleada, que hace que el Atlético despida 2025 con 37 puntos, muy cerca de la cabeza de la clasificación y sobre todo con la impresión de que está en la pelea. Con el Girona, todo lo contrario. Despide el año en puestos de descenso y con una sensación muy preocupante porque no acaba de enderezarse.
