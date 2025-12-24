Lamine Yamal, una estrella que aún crece

Nació en 2023, brilló en 2024 y ha deslumbrado en 2025. Lamine Yamal Nasraoui Ebana es una estrella del firmamento futbolístico mundial. El fulgor que emitía al debutar con 15 años no ha dejado de resplandecer después de cumplir los 18 años con un bagaje de rendimiento y de títulos que le han consolidado en el universo donde solo aceptan a privilegiados.

Y permanecer ahí arriba requiere mucho esfuerzo, mucha constancia y mucho acierto en la tierra. Los números y los premios acreditan un excelente año del futbolista del Barça. Empezó con el primer título de su carrera -si no se valida la Liga de Xavi de 2023 por los 7 minutos jugados ante el Betis en su histórico debut-, la Supercopa de España, marcando en la final al Madrid en otra remontada azulgrana.

Lamine Yamal, con Raphinha, Héctor Fort y Jules Koundé, en la rúa de campeones de la temporada anterior. / Valentí Enrich / SPO

A costa del Madrid

Le quedaba el récord de precocidad en la tercera competición, una nimiedad ante la fascinante aventura que él y sus compiches emprendieron al regresar de Arabia. Añadieron la Copa del Rey, a costa otra vez del Madrid, con dos asistencias suyas, y la Liga con un último repaso en Montjuïc a los blancos y el alirón en el derbi con un golazo a la escuadra de Joan Garcia, su nuevo protector.

La temporada oficial 24-25 dejó escrito que, en 50 partidos, marcó 18 goles y dio 25 asistencias. Cifras al alcance de muy pocos. Mucho menos, nadie, tratándose de un menor de edad. En el semestre final de 2025 ha disputado 20 partidos, con 9 goles y 10 asistencias. El promedio de un crack.

Otro trofeo Kopa

No es una valoración que hagan los culés del Messi reencarnado. La dimensión de Lamine Yamal trascendió por la juventud con que irrumpió en la élite, pero luego ha seguido subiendo peldaños hacia la cima. O cerca de ella. Es, oficialmente, el mejor joven del mundo tras revalidar el trofeo Kopa, pero el segundo mejor adulto del mundo si se acepta el ranking del Balón de Oro. Por detrás de Ousmane Dembélé, imbatible con el pleno de títulos (Champios League y Mundial de Clubs) con el Paris Saint Germain.

Es Lamine Yamal una estrella que se aprovecha de los privilegios de la fama como sufre los peajes que comporta su estatus. Cualquier acción es escrutada y analizada también fuera del terreno de juego, y no siempre con benevolencia. Aunque tenga 18 años.

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé posan con sus trofeos entre Ronaldinho y Donnarumma en la última gala del Balón de Oro en París. / Thibault Camus / AP

Fiestas en Dubai

A él no se le aplica el eximente de la edad ni el derecho al aprendizaje. Basta recordar la fastuosa fiesta de aniversario de su mayoría de edad donde se habló tanto de la opulencia como de la contratación de personas con enanismo. Descubrió al día siguiente Lamine Yamal que “hay gente que quiere que me vaya mal”. Una de las servidumbres de la fama que también potencia proyectándose en público con amigas y romances, con amigos y conocidos, volando en avión privado o tumbado en lugares paradísiacos. Ahora ha hecho un vídeo enseñando su antigua casa y se ha fotografiado anunciando que pasará las fiestas en Dubai.

Su relevante posición reduce, respecto a otros, los efectos de la xenofobia que se vierte sobre sus humildes orígenes, de padre marroquí y madre ecuatoguineana, aunque no le libera de la cuota de odio que brota en las redes sociales, donde los futbolistas ven añadido el plus de la rivalidad según el equipo en el que militan.

Di Marco y Taremi consuelan a Lamine Yamal tras la victoria del Inter al Barça en la vuelta de la semifinal de la última Champions. / Javi Ferrándiz / SPO

Aluvión en las redes

La primera muestra evidente, clara y multitudinaria se observó en el Bernabéu con los insultos y los desprecios de la grada. Sucedió en 2024. Este pasado mes de noviembre, el Observatorio Español del Racismo y Xenofobia contabilizó 39.054 mensajes de carácter racista y xenófobo en las redes sociales contra él.

El mayor aluvión se produjo después de que fuera desconvocado por la selección española por el tratamiento de radiofrecuencia que le practicó el Barça para curarse de las molestias en el pubis que le aquejan. Por ellas, tras una estancia en la selección, se perdió cinco partidos con el Barça.

Lamine Yamal yace tendido tras las durísima entrada de Renato Veiga en el Villarreal-Barça. / Dani Barbeito / SPO

Metabolizar el mal humor

La lesión le ha permitido descubrir la oscuridad del universo en el que habita. Nada grave, ni mucho menos comparable a las roturas de ligamentos que ha visto crujir a su alrededor (Gavi, Bernal, Christensen…). Su regate sigue siendo imparable ante unos defensas que parecen adormilados por la velocidad con que los ejecuta. Por mucho que se repita. Igual que el tiro parabólico que limpia escuadras. Características que le asemejan a Messi. También por la virtud de metabolizar bien el mal humor.

No responde con malas maneras (8 amarillas en 125 partidos pese a lo que le zurran). Si se enfada, se vuelca en el juego. Después de la entrada por detrás de Renato Veiga que costó la tarjeta roja al defensa del Villarreal, todavía vivo tras ser atendido, Lamine no paró de jugar y de pedir el balón, inmune a los pitos. O acaso por ellos. No paró hasta que marcó el gol de la despedida del año. Igual a como lo había estrenado.