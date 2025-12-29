Paula Badosa, sobre la salud mental: "La gente solo ve el trofeo… detrás hay ansiedad, dolor, depresión"

Paula Badosa habló en Dubái, desde el World Sports Summit 2025, como se habla cuando ya no te importa quedar perfecta. Con el tenis como telón de fondo, puso el foco en el peso real de las expectativas y en esa parte que casi nadie ve cuando llega el aplauso. "Tenía 17-18 años y, a esa edad, mentalmente no estás preparada para manejar todo ese peso de expectativas, toda esa presión", contó junto a la también tenista y amiga Ons Jabeur. Y señaló un agravante que le marcó: "También estaba la parte mediática esperando que, siendo tan joven, yo fuera una leyenda… porque me estaban comparando con una leyenda".

Badosa fue directa con lo que vino después: "Creo que no tenía la madurez en ese momento, así que llevar esa ‘mochila’ en la bolsa tan joven fue muy difícil de gestionar”. Y lo dijo sin rodeos: "Por eso pasé por momentos muy difíciles, o digamos, momentos oscuros a esa edad". En su historia aparece también el salto de la promesa al circuito profesional, ese choque con la realidad que el público suele ignorar: "Fuimos muy buenas juniors, ganamos un Grand Slam junior… y luego pasar a profesional es la realidad del tour, y en ese momento fue muy difícil de manejar". Y remató con una frase que resume el deporte: "Es un deporte muy solitario, así que lidiar con todo eso fue difícil".

Badosa pide normalizar la depresión

El mensaje no fue solo mirar atrás, sino explicar por qué decidió hablarlo en voz alta. "Dentro del deporte es muy importante hablar", insistió. "Yo lo tenía claro: si algún día tenía voz, quería hablar y normalizar algo que es normal". Y concretó: "Para mí es importante normalizar que pasé por depresión cuando era muy joven, con 18-19 años".

Paula Badosa, en el Open de Australia de 2025 / EFE

Badosa utilizó una imagen que escuchó en la propia cumbre para explicar lo que se esconde detrás del éxito: “Del Piero puso el ejemplo del iceberg: la gente solo ve cuando hace sol, el trofeo que acabas de ganar… pero detrás está el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, las emociones”. Por eso, insistió, “es muy importante que el atleta pueda expresarse” y que el público lo conozca “de esta manera”. Y ahí conectó con las redes sociales: “A veces se olvidan de que somos seres humanos. No somos robots, no somos superhéroes”.

Las soluciones de Paula

En su “kit” para sostenerse, Badosa habló de herramientas y de entorno. “Meditación o yoga… te ayudan a ir hacia dentro, a tu ‘inner self’”, explicó. Y volvió a la soledad: “Como atleta, a veces estás muy sola”, así que “es muy importante tener conversaciones con tu gente, rodearte de las mejores personas posibles, las que te quieren en lo personal y también en lo profesional”.

Y, pese a todo, dejó claro que su motor no se apaga. “Lo que me mantuvo fue la pasión por este deporte”, confesó. “Era muy joven, muy sola… no sabía cuál era la decisión correcta, no tenía a nadie que me guiara”. Aun así, seguía ahí dentro el sueño: “Quiero ganar un Grand Slam y todavía hoy es mi sueño… es por lo que me levanto cada día”. Y cerró con una verdad que retrata el circuito: “El tenis siempre te va a llevar al límite mental y emocionalmente… siempre hay altos y bajos, dudas”. Pero ella vuelve a lo mismo: “Tener ese sueño que perseguir es lo que me mantiene empujando”.