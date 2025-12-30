Arbitrar en la Kings League, un reto en constante evolución: "Adaptarse o morir"

El árbitro es uno de los actores principales de un partido de fútbol. Con sus errores y sus aciertos, los colegiados forman parte del juego y cada vez están más formados, preparados y ayudados con nuevas tecnologías. Tanto en el fútbol profesional como en las otras vertientes. Una de ellas, la Kings League. El proyecto de Gerard Piqué da mucha importancia a la excelencia en esta faceta y es por eso que la competición ha creado un ecosistema propio de arbitraje basado en sus reglas específicas, la alta intensidad de los partidos, la implementación de la mejor tecnología y la más avanzada, así como la comunicación, en una transparencia inédita.

A las puertas de la Kings World Cup Nations 2026 en Brasil, el Mundial de Naciones del universo de la Liga de los Reyes, el grupo de árbitros seleccionando a los mejores de cada liga internacional de la Kings League, se concentra para sacar lo mejor de ellos en esta cita tan importante.

Eso sí, todos ellos coinciden en que la Kings League exige una adaptación constante. Con nuevas normas que se implementarán en este inminente torneo, los colegiados están obligados a conocer e implementar normativas que cambian y obligan a un estudio permanente. “Adaptarse o morir”, dice a SPORT Leonardo Capizzani de Oliveira, árbitro de la Kings League seleccionado de Brasil.

Desde Alemania, Jan Luebberstedt, exárbitro de la Cuarta División del fútbol tradicional germano, destaca que en la liga de los reyes, las reglas únicas "generan más emoción y más goles. Es un juego de muchísima intensidad. En 40 minutos se concentran acciones equivalentes a un partido y medio o incluso dos de fútbol tradicional. Es exigente para los jugadores, para los árbitros y también muy atractivo para el espectador".

Reglas únicas y el uso de la tecnología

Las reglas, de hecho es el principal reto de los colegiados en la Kings League, todos provenientes del fútbol de campo, con varios años de experiencia.

"Nadie arbitra en la Kings League siendo un 'rookie'. Es por eso que los árbitros que arbitramos ya estamos acostumbrados a la presión", comenta Luebberstedt. "Lo que es más difícil es adaptarse a las reglas. El arbitraje se basa mucho en la experiencia y en haber vivido situaciones similares antes. Con reglas nuevas tienes que pensar constantemente en el reglamento y controlar aspectos a los que no estás acostumbrado. Eso hizo que la adaptación fuera complicada. Con el paso de los partidos vas ganando experiencia. Cuando ya no necesitas pensar en las reglas de forma consciente, es cuando realmente mejoras como árbitro".

Leonardo Capizzani de Oliveira, arbitrando un partido en la Kings League de Brasil / Kings League

En Brasil, donde el fútbol es una pasión nacional, el reto ha sido integrar reglas nuevas en un entorno de alta exigencia física y técnica.

"Se necesita tiempo para entender las reglas pero ahora me gustan y son un gran desafío. En momentos concretos es difícil para el árbitro, porque hay que combinar excelencia y control del partido. El árbitro nunca puede desconectarse mentalmente del juego. Es una competición en constante evolución y no es nada fácil", analiza 'Leo' Capizzani. "Vengo del fútbol tradicional, donde las reglas de la FIFA son la base de mi interpretación del juego. La Kings League no rompe con eso, sino que lo desafía. Es un entorno que respeta la esencia del fútbol, pero tiene la valentía de innovar, exigir adaptación y tomar decisiones aún más rápidas. Para mí, es una prueba de que el fútbol puede evolucionar sin perder su esencia, y de que los árbitros también crecen cuando salen de su zona de confort y aceptan nuevos retos".

En España, uno de los colegiados del universo Kings más conocido es Joan Fàbregas, excolegiado federado. "Lo tomé como una segunda oportunidad en el arbitraje, que ya tenía bastante aparcado. Para mí ha sido una aventura muy ilusionante: volver a sentir la emoción de ser árbitro y conocer una competición nueva que no seguía, pero que me atrapó desde el principio por su enorme exigencia arbitral. Además, el trabajo en equipo es clave. El arbitraje tiene muchos factores adversos y eso hace que el grupo se una mucho, que se genere una auténtica familia", explica Joan, que también estará sobre el campo para los partidos del Mundial. "A nivel internacional, la Kings League ofrece oportunidades muy motivadoras para seguir aprendiendo y mejorando".

En España, como liga fundadora, la experiencia acumulada marca la diferencia, especialmente en competiciones internacionales.

"Al principio fue muy complicado. En el fútbol tradicional las reglas cambian poco, pero en la Kings League son muy específicas y cambian cada año. Lejos de ser un problema, es muy motivador. Te obliga a estar al día y a dar el máximo. Además, necesitas mucho apoyo del equipo arbitral", relata Fàbregas.

En cuanto al uso de la tecnología, la Kings League adaptó desde el primer momento las herramientas modernas como el VAR, las cámaras en el cuerpo del árbitro o las líneas de fuera de juego, además de ser transparentes en las conversaciones arbitrales.

"Las conversaciones son abiertas y el público puede entender cómo se toman las decisiones. La comunicación entre VAR y árbitro, con micrófono abierto, aporta transparencia y honestidad, algo que el arbitraje tradicional no tiene", comenta Fàbregas. "Aunque el error siempre existe, hay muchos mecanismos para reducirlo. El gran objetivo sería unificar criterios arbitrales en todas las ligas".

Jan Luebberstedt, arbitrando un partido en la Kings League Alemania / Kings League/Pau Barrena

"La Kings League da herramientas para ser mas transparentes que el futbol tradional", concuerda el alemán Luebberstedt. "Es desafiante arbitrar después partidos de fútbol tradicional porque se hacen más aburridos”.

El nivel de los árbitros en la Kings League

El nivel es otro de los temas de debate en los entornos de la liga, tanto de árbitros como de futbolistas. En el caso de los colegiados, la mayoría, con varios años de experiencia, han estado antes en categorías profesionales o semiprofesionales de sus países. "Mi experiencia en Brasil es de alto nivel. El fútbol en Brasil es una pasión nacional y el nivel es alto, tanto física como técnicamente", dice Capizzani.

En la Kings League Germany, el bloque principal de árbitros elegidos "está ligeramente por encima del de los jugadores. El nivel de los árbitros es bueno, mientras que el de los jugadores todavía tiene margen de crecimiento".

"Del primer 'split' al segundo se notó una evolución clara en todo el entorno de la Kings League: arbitraje, juego e intensidad", añadía Luebberstedt. "Al inicio había muchos jugadores jóvenes o procedentes de categorías bajas, con poca experiencia. Aun así, hubo progresión y estamos convencidos de que seguirá habiéndola".

"Me gusta el nivel de los árbitros brasileños, pero todavía necesitamos trabajar más como equipo. Es clave mejorar en control del juego y en consistencia", hace autocrítica Capizzani. "A nivel personal, estudio mucho el reglamento y creo que la excelencia es obligatoria. Trabajo cada día para mejorar. Como grupo, el nivel mejora partido a partido y actualmente es bueno".

Joan Fàbregas, arbitrando un partido en la Kings League España / Kings League

En España, según Fàbregas, que también ha sido encargado de formar a colegiados mexicanos, el nivel arbitral es "alto porque somos la competición fundadora y tenemos más experiencia. En competiciones internacionales se nota la diferencia entre ligas con más experiencia y las más nuevas. Lo positivo es el trabajo global de la Kings League, que permite compartir conocimientos y elevar rápidamente el nivel en todos los países".

Ahora, este grupo de árbitros se prepara para dirigir el torneo de la Kings League con más nivel hasta la fecha. Un "desafío" y un "sueño" para la mayoría de ellos.

"Es una experiencia de intercambio con otros árbitros y jugadores y un gran desafío personal. Exige excelencia técnica, ritmo intenso y una lectura rápida del juego. La comunicación es clave y el público tiene que entender lo que ocurre", comenta Capizzani. "El árbitro necesita firmeza y estabilidad emocional. El árbitro debe evitar interferir en el control del juego y debe ser dinámico y parte del espectáculo, no un obstáculo". En Sao Paulo, tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos sobre el terreno de juego.