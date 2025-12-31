Real Madrid
Mbappé se perderá la Supercopa de España por lesión
El francés sufre un esguince en su rodilla izquierda y permanecerá un mínimo de tres semanas de baja
Tomàs Andreu
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España después que se le haya diagnosticado unos problemas en su rodilla izquierda. El delantero francés arrastraba molestias en las últimas semanas y tras someterse a una resonancia magnética deberá permanecer un mínimo de tres semanas de baja.
La lesión sufrida por Kylian Mbappé diagnosticada este miércoles ya tiene consecuencias inmediatas en el calendario. El delantero francés se perderá varios compromisos importantes y su presencia en otros queda seriamente comprometida, a la espera de la evolución en los próximos días.
Tres semanas de ausencia
De entrada, Mbappé no estará ante el Real Betis, un duelo en el que su equipo deberá buscar soluciones ofensivas sin su principal referencia. Tampoco podrá disputar la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, una baja de peso en un partido marcado por la exigencia y la intensidad.
En caso de que su equipo avance, el francés también se perdería la final de la Supercopa, ya sea frente al Barcelona o al Athletic Club, lo que supondría un golpe importante en un título que suele marcar el inicio del año. A nivel liguero, el partido ante el Levante está igualmente descartado.
Además, su participación frente al Mónaco en la Champions League es muy dudosa, pendiente de cómo responda a la recuperación. En el club reina la prudencia y no se forzará su regreso si no está al cien por cien.
Una ausencia sensible para el equipo que dirige Xabi Alonso y un nuevo contratiempo para Mbappé, que ve cómo la lesión llega en un tramo clave del calendario.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Fallece Pepe Vázquez, de la Taberna O'Secreto, en A Coruña
- Este será el precio del autobús urbano en A Coruña en 2026
- Escolares de A Coruña protagonizan un flashmob en Marineda como avance del 'Concierto por la Paz'
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- Cuatro gallegos recurren cada día a los juzgados para liberarse de sus deudas
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- La hoja de ruta del Deportivo en el mercado tras los fichajes de Ferllo y Adrià Altimira