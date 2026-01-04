LaLiga
El Levante se gusta en Sevilla en el debut de Luis Castro
El futbolista más peligroso sobre el césped del Sánchez Pizjuán fue el granota Iker Losada, que marcó el primer gol
EFE
El entrenador portugués Luis Castro debutó en el banquillo del Levante de forma inmejorable, con una rotunda victoria (0-3) en el campo del Sevilla, incapaz durante todo el partido de generar peligro y cuyo técnico, el argentino Matías Almeyda, queda en una posición muy incómoda.
El Levante, sin generar demasiado peligro, dominó el encuentro durante muchos tramos del primer periodo, cuando el Sevilla no trenzaba más ataque que el generado por alguna galopada de Juanlu por la derecha, y el futbolista más peligroso sobre el césped fue el granota Iker Losada.
El mediapunta gallego, cedido por el Betis, malogró una ocasión muy clara al no calibrar su zurdazo en posición franca (min. 20), pero adelantó a su equipo en la última jugada de la primera parte, cuando cruzó bien ante Odysseas su disparo, tras la brillante pared que le tiró Iván Romero.
La entrada de Januzaj por Peque en el descanso modificó el esquema del Sevilla para convertirlo en un 4-4-2 con el belga en la banda derecha, Carmona de lateral izquierdo a pierna cambiada y Oso como extremo izquierdo, cuya primera incursión terminó en un tiro raso de Mendy que palmeó Ryan a córner.
Gudelj, con otro disparo lejano, volvió a obligar al portero australiano, pero la realidad era que el Sevilla llegaba poco y eso propició el recurso de Isaac Romero para cargar el área, pero la yuxtaposición de dos arietes provocó el efecto contrario al deseado y los locales no volvieron a crear peligro.
El Levante vivía con comodidad arropado en su área y puso distancia en el marcador con una contra sencilla por el costado derecho, desde donde Carlos Álvarez centró hacia Morales, que irrumpió por el centro, y su dejada involuntaria situó en posición franca a Espí, que fusiló el 0-2 a placer. Los minutos finales fueron otro clavo en el ataúd sevillista, ya que cuando se llegaba al 90 Isaac falló un penalti cometido por Toljan sobre Kike Salas, y Carlos Álvarez, canterano del club hispalense, aprovechó el desorden local para anotar el 0-3 en la última jugada del partido.
Ficha técnica
0 - Sevilla: Odysseas; Juanlu (Isaac, min. 59), Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Peque (Januzaj, min. 46) y Alexis.
3 - Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Pampín (Matturro, min. 60); Arriaga, Pablo Vencedor (Vencedor, min. 79); Tunde (Espí, min. 65), Carlos Álvarez, Losada (Morales, min. 70); e Iván Romero (Olasagasti, min. 80).
Goles: 0-1, min. 47: Losada. 0-2, min. 77: Espí. 0-3, min. 94: Carlos Álvarez.
Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro). Amonestó a los locales Alexis (min. 14) y Mendy (min. 37); y a los visitantes Moreno (min. 28), Pampín (min. 63), Ryan (min. 74) y Toljan (min. 90).
Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EASports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 25.303 espectadores.
- El Sporting sube la apuesta y ya tiene dinero reservado para contratar a Yeremay en verano
- Más de un centenar de empresas coruñesas deberán reducir el uso del coche
- Vuelve Gaizka Garitano a Riazor: «Echarlo fue el primer paso para que el Deportivo cayese a Segunda B»
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»