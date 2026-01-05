| Ok Liga Iberdrola
Dura sanción para el HC Coruña
Pérdida de dos categorías, multa, asumir gastos de viajes y veto por dos años
El HC Coruña decidió retirarse de la competición después de que cuatro jugadoras se fueran por los impagos y ante la imposibilidad de cerrar una lista para seguir en la OK Liga Iberdrola. Era la crónica de una muerte anunciada que se ha consumado y que fue comunicada a la Federación Española de Patinaje a la espera de una resolución que ya se esperaba que dejara mal parado al club coruñés. El dictamen de los órganos disciplinarios ya se conoce y es severo con el HC: multa económica, descenso de dos categorías, veto durante dos años en competiciones de carácter nacional y obligación de sufragar los gastos de los viajes de los equipos que ya jugaron en el Palacio esta temporada.
La resolución consta de seis puntos y en el primero le manda al «último lugar de la tabla de la actual OK Liga Iberdrola». En el segundo y en el tercero le desciende a «la categoría inferior a la OK Plata» y le avisa de que «no podrá volver a participar en competiciones nacionales hasta pasadas dos temporadas». El cuarto se lo toma para reestructurar la competición al avisar de que «quedan anulados todos los resultados» del HC Coruña. Y en el quinto y en el sexto llegan las consecuencias económicas. Por un lado, reconoce que le impone «una multa económica», aunque no revela la cuantía, y por otro lado le avisa de que «está obligado a indemnizar a los clubes que le han visitado con el pago de los gastos de desplazamiento». Ante esta decisión, cabe recurso.
- Vuelve Gaizka Garitano a Riazor: «Echarlo fue el primer paso para que el Deportivo cayese a Segunda B»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- 2-2 | El Deportivo no pasa del empate ante el Cádiz
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña
- Los 25 mayores accionistas de Inditex elevan hasta el 76% su peso en la compañía