Dura sanción para el HC Coruña

El HC Coruña decidió retirarse de la competición después de que cuatro jugadoras se fueran por los impagos y ante la imposibilidad de cerrar una lista para seguir en la OK Liga Iberdrola. Era la crónica de una muerte anunciada que se ha consumado y que fue comunicada a la Federación Española de Patinaje a la espera de una resolución que ya se esperaba que dejara mal parado al club coruñés. El dictamen de los órganos disciplinarios ya se conoce y es severo con el HC: multa económica, descenso de dos categorías, veto durante dos años en competiciones de carácter nacional y obligación de sufragar los gastos de los viajes de los equipos que ya jugaron en el Palacio esta temporada.

La resolución consta de seis puntos y en el primero le manda al «último lugar de la tabla de la actual OK Liga Iberdrola». En el segundo y en el tercero le desciende a «la categoría inferior a la OK Plata» y le avisa de que «no podrá volver a participar en competiciones nacionales hasta pasadas dos temporadas». El cuarto se lo toma para reestructurar la competición al avisar de que «quedan anulados todos los resultados» del HC Coruña. Y en el quinto y en el sexto llegan las consecuencias económicas. Por un lado, reconoce que le impone «una multa económica», aunque no revela la cuantía, y por otro lado le avisa de que «está obligado a indemnizar a los clubes que le han visitado con el pago de los gastos de desplazamiento». Ante esta decisión, cabe recurso.