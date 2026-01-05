Edgar Canet repite victoria para ser más líder en su estreno en el Dakar

Edgar Canet va muy en serio en este Dakar, el primero que disputa en la categoría reina de motos RallyGP, después de conquistar el Touareg de Rally2 en su debut el año pasado. El piloto de La Garriga, brillante vencedor del prólogo (el más joven ganador de etapa en motos, a sus 20 años y nueve meses), mantiene el liderato al término de la primera jornada, tras la penalización impuesta al vencedor Ross Branch (Hero).

El botsuano dio una exhibición para anotarse su primera victoria en esta edición, pero una vez en el vivac los comisarios de la FIA le penalizaron con seis minutos por exceso de velocidad en los tramos neutralizados y Branch cayó hasta la séptima posición. Campeón del mundo de rally-raid en 2024, cuando logró su mejor posición en el Dakar (2º), se retiró el año pasado tras sufrir un accidente en la sexta etapa. Pero ayer volvió a demostrar que es uno de los firmes candidatos al Touareg y plantó cara a los pilotos de Honda y KTM, dominando desde los primeros compases de una jornada con muchas trampas.

Canet no pudo con él en pista, aunque acabó de nuevo por delante de su compañero y jefe de filas en KTM Daniel Sanders, vigente campeón. El australiano era el que más cerca rodaba de Branch y, a falta de los últimos dos tramos, se situó a 54 segundos, pero en el repostaje perdió medio minuto y Canet le pasó por delante.

Tras oficializarse la sanción a Branch, el trío de cabeza fue el mismo del prólogo, aunque con diferencias más importantes. Edgar Canet le saca un minuto y dos segundos a Daniel Sanders y 1 minuto y 32 segundos a Ricky Brabec, su rival de Monster Energy Honda HRC. Es decir, que el joven piloto catalán aventaja a los dos últimos campeones del Dakar y también a Tosha Schareina, actual subcampeón. El valenciano, cuarto, cedió tres minutos en meta, aunque mantiene intactas sus opciones.

Lorenzo Santolino, mermado por una lesión en un pie, llegó a abrir pista, pero terminó a 18:16 del ganador. Sufrió dos caídas que minaron su confianza y no pudo aguantar el ritmo del chileno Nacho Cornejo, que sumó bonificaciones al pasar primero por los tramos.

Hoy, nuevo examen para los favoritos en una larga segunda etapa, con salida en Yanbu y meta en Al-Ula. En total , 504 kilómetros y 400 serán de especial.

De Mévius, primer líder

El belga Guillaume De Mévius (Mini X-Raid) se hizo con la primera etapa del Dakar con un margen de solo 40 segundos sobre el pentacampeón Nasser Al Attiyah (Dacia), mientras que el checo Martin Prokop, con el Ford cliente de Orlen, fue tercero a 1’27”.

Al igual que Edgar Canet en motos, parecía que Mattias Ekström iba a repetir victoria tras brillar en el prólogo del sábado, pero el sueco perdió toda su ventaja en un tramo final de locura y finalizó la jornada en el cuarto puesto, por delante de Marek Goczal y su compañero Carlos Sainz.

Sainz controló la situación para cruzar en sexto lugar la línea de meta, cediendo dos minutos y medio. «Fue un buena etapa para nosotros, sin problemas... y sin pinchazos, aunque había mucha piedra. Fuimos con bastante cautela», explicaba el español tras su llegada al campamento.

Por su parte, Nani Roma después de un espectacular cuarto tramo, terminó el día octavo, a 3:05 minutos. «Íbamos terceros en el pit stop y después traté de ir más lento, pero no sé conducir sin velocidad y cometí varios errores», declaró el de Folgueroles.