España escoge A Coruña como paso previo al Europeo

Se concentra cinco días y jugará partidos contra varios equipos locales

Selección Española. | RFEH

RAC

A Coruña

La selección española de hockey sala escoge A Coruña como escenario de preparación para el próximo Campeonato de Europa. El combinado que dirige Jorge Pérez se concentra esta semana en la ciudad, del 7 al 11 de enero, como paso previo para ultimar los detalles del Europeo que disputará en la República Checa a mediados de mes.

En su estadía coruñesa, la Selección trabajará en el complejo deportivo de Elviña y jugará contra equipos de la ciudad como el Athletic Coruña, el Hércules HC y el Escola. Además, el viernes realizará un clínic de puertas abiertas para todo aquel que quiera acercarse a su deporte (18.00 horas).

