Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE.UU. ataca Venezuela: Maduro, trasladado a prisiónCabalgata de Reyes en A CoruñaLo que pasará en A Coruña en 2026El antiguo Casa Lola, en Arteixo, a la ventaEntrevista a Tinho, el más 'koruño' de OTEl Dépor estrena 2026 con empate
instagramlinkedin

El Juvenil A golea al Val Miñor y ya es el único rival del Celta

De Labra, Altieri, Lucas Castro y Dani García fueron los realizadores

Miguel Figueira. | RCD

Miguel Figueira. | RCD

RAC

A Coruña

Con el Fabril jugando a domicilio, el Juvenil A del Deportivo fue el que ejerció de local en la matinal del domingo en Abegondo y goleó al Val Miñor (5-0), un equipo de la zona baja del Grupo I de División de Honor, para arrancar con fuerza 2026. Un doblete de Miguel de Labra, su goleador, y los tantos de Leandro Altieri, Lucas Castro y Dani García cerraron un triunfo cómodo que le convierte, de paso, en el único rival que puede hacerle sombra al Celta después del empate del Sporting de Gijón en casa ante el Racing (0-0). El conjunto olívico suma 36 puntos por los 34 de los coruñeses. Queda toda la segunda vuelta, con un duelo entre ambos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents