El Juvenil A golea al Val Miñor y ya es el único rival del Celta

Con el Fabril jugando a domicilio, el Juvenil A del Deportivo fue el que ejerció de local en la matinal del domingo en Abegondo y goleó al Val Miñor (5-0), un equipo de la zona baja del Grupo I de División de Honor, para arrancar con fuerza 2026. Un doblete de Miguel de Labra, su goleador, y los tantos de Leandro Altieri, Lucas Castro y Dani García cerraron un triunfo cómodo que le convierte, de paso, en el único rival que puede hacerle sombra al Celta después del empate del Sporting de Gijón en casa ante el Racing (0-0). El conjunto olívico suma 36 puntos por los 34 de los coruñeses. Queda toda la segunda vuelta, con un duelo entre ambos.