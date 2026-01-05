Laprovittola y Punter acaban con el Real Madrid

El Barça de Xavi Pascual derrotó ayer 100-105 al Real Madrid en la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, rompiendo una racha de nueve derrotas consecutivas en El Clásico, gracias a la puntería exterior (14/25 en triples) y al acierto anotador de Punter y Laprovittola, ambos con 19 puntos.

El encuentro comenzó con un ritmo altísimo y fluido, en una oda ofensiva de ambos conjuntos. El Barça dibujó situaciones para Punter a la salida de bloqueos indirectos y el estadounidense respondió con once puntos en los diez primeros minutos, secundado por un Satoransky acertado desde el 6,75. Por su parte, los locales confiaron en la inspiración de un motivado Hezonja y la presencia atrás de Tavares, que abortó todos los intentos de Willy Hernangómez cerca de la canasta. Fall aprovechó a la perfección su diferencia de altura con Garuba para dominar la pintura y cerrar el cuarto (24-28).

El segundo periodo comenzó con un Barça guiado por la dirección de Laprovittola y por un Joel Parra que cargó a la perfección el rebote ofensivo, ante un Madrid que dio situaciones de aclarado para Trey Lyles, que, acompañado por Garuba, sujetó bien las acometidas de Toko Shengelia. Las penetraciones de Feliz y Maledon contrarrestaron la inspiración de Satoransky y el duelo se fue ajustado al descanso (44-48).

El paso por vestuarios volvió a mostrar grandes momentos de juego de un Madrid con el orgullo herido y, liderados por Llull y Hezonja, recuperaron el mando en el marcador después de un triple de Abalde. Punter, Satoransky y Cale respondieron para los catalanes, que afrontaron el desenlace con ventaja gracias los tiros libres de Shengelia y Laprovittola (75-77).

El último cuarto mostró a los dos equipos nerviosos, con un Madrid algo precipitado. Laprovittola, rebosante de confianza, mantuvo a raya a los blancos. Hezonja hizo creer a los locales, pero un triple a tablero de Parra puso tierra de por medio. Sin tiempo para más, el Barça rompió un maleficio que arrastraba desde abril de 2024.