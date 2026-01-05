El Leyma no entiende de fantasmas

Un bache no define el camino. Eso debió pensar el Leyma toda la semana antes de la visita del Cantabria. Con la derrota ante el Obradoiro fresca en la memoria, la primera del curso, el líder de la Primera FEB debía —y quería— levantarse a lo grande. Quizá por ello, los jugadores coruñeses compitieron contra los cántabros con fuego en los ojos, a juego con el naranja de su piel. Los pupilos de Carles Marco arrasaron al cuadro de Torrelavega (102-67), amparados en dos pilares que faltaron en el Fontes do Sar: la concentración máxima y el dominio del rebote.

Las cosas le favorecieron incluso antes de empezar a jugar, con la ausencia de Jiahao Yu en el roster visitante. El pívot chino, definido por el propio Marco en la previa como la gran amenaza cántabra en la pintura, ni siquiera se vistió de corto en el Coliseum.

El Leyma mostró sus intenciones desde el principio y perforó la defensa del Cantabria como un cuchillo en mantequilla. Radoncic, Pachecho y Jorgensen encontraron con facilidad los huecos en el entramado defensivo de Lolo Encinas y colocaron el marcador en un cómodo 9-2 a los tres minutos. Los visitantes reaccionaron, pero Cremo amplió la renta desde la línea de 4,60 y Brnovic hizo sangre con un triple y una veloz incisión en la pintura (18-9). La sensación sobre la pista era de confianza absoluta. El conjunto de Marco, muy serio en defensa, empezó a gustarse en ataque. Dos tiros libres de Jou llevaron la ventaja hasta los dobles dígitos (22-12). Barro y Radoncic, también con varios tiros libres, y Lugarini con un espectacular mate, cerraron el primer periodo en 30-17 para los locales.

Diop tardó diez segundos en anotar la primera canasta del segundo cuarto. Una declaración de intenciones de un Leyma que tenía muy claro su papel: presionar, correr y atacar sin contemplaciones. Las internadas de Radoncic quebraron la cabeza de la zaga visitante, que solo pudo pararlo con faltas, y el montenegrino se abonó al 4,60 para volver a doblar el marcador (34-17). Cantabria quiso replicar, pero cada intento de acercarse en el marcador era aplacado con furia por la escuadra naranja. Jorgensen, Cremo y Cuevas levantaron al Coliseum con dos triples y una bandeja de varita y chistera. Lolo Encinas tuvo que detener el duelo para reanimar a un Cantabria sin pulso sobre el parqué. No lo logró. Antes del descanso, Jacobo Díaz volvió a incendiar el pabellón con un misil de larga distancia que rubricó la media centena de puntos (50-34).

El Leyma se fue al vestuario con gesto de concentración. El partido le sonreía, pero aun tenía más que decir. En la pista, en cambio, se vivió una auténtica fiesta con la habitual lluvia de peluches solidaria. Cantabria estrenó el tercer acto con dos tiros libres, pero Pacheco, Jorgensen y Radoncic aplastaron sus ilusiones para superar los 20 puntos de distancia (61-36). El equipo de Encinas se desorientó. Hizo lo que pudo, pero no tuvo ni manos ni pies para detener el vendaval coruñés. El Leyma anticipó la visita de los Reyes Magos y desplegó su catálogo de mejores trucos para hacer feliz a los casi 6.000 espectadores que poblaron las gradas del Coliseum, la mejor entrada de la temporada. Thiam logró sus primeros puntos para alcanzar las 70 unidades y el cuarto se cerró sin mayores sobresaltos, con una renta cómoda y segura para los hombres de Carles Marco (70-47).

El desenlace tuvo poca historia. Los coruñeses siguieron a lo suyo, como pidió Marco en la previa: sumando puntos y cazando rebotes (un total de 33). Leymita dirigió los vítores de la afición, Cremo rubricó los 100 puntos con un triple y Thiam machacó para cerrar el trámite con alegría y contundencia (102-67). El Leyma venció, convenció y espantó cualquier fantasma que pudiese amenazarlo tras caer en Santiago. Comienza 2026 en lo más alto de la tabla, sin vacilaciones y demostrando que, por mucho que quieran matarlo, este equipo está muy vivo.